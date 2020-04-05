Araç giriş ve çıkışı kısıtlanan Zonguldak'ta caddeler boşaldı



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kent merkezi sessizliğe bürünürken, caddeler boşaldı. Polis, vatandaşları evlerinde kalmaları yönünde uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından 30 büyükşehir ile birlikte araç giriş ve çıkışlarına kapatılan Zonguldak'ta, polis ve jandarmanın çalışmaları sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri, kentin İstanbul ve Ankara karayollarındaki il sınırlarını geçişlere kapattı. Ayrıca Bartın istikametinden köy girişlerinde de jandarma ekipleri önlem aldı. Ekipler, araçların geçişine izin vermedi. İkametgahı Zonguldak'ta bulunan araç sürücülerinin geçişlerine ise izin verildi. Sürücülerin ateşleri ölçülerek zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarıldı.

CADDELER BOŞALDI

Alınan tedbirler kapsamında kent merkezi de sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa'nın boşaldığı görüldü. Polis ekipleri, dışarıda gördükleri kişileri de sık sık evlerine gitmeleri konusunda uyardı. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-04-05 13:19:19



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