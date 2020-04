Köprü faciasının 8. yıldönümünde halen 4 kişiye ulaşılamadı

Türkiye'de can kaybı 574'e yükseldi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 8 yıl önce meydana gelen köprü faciasında halen 4 kişi kayıp. Korona virüs tedbirleri sebebiyle bu yıl anma töreni de düzenlenmedi.

6 Nisan 2012 günü Çaycuma ilçe girişinde bulunan 252 metrelik köprünün 48 metrelik bölümü bir anda çöktü. Bu sırada köprüde yürüyen 4 kişi ve bir minibüs köprüyle birlikte Filyos Irmağı’na düştü. Dönemin Belediye Başkanı Gülşen'in babası Kemal Gülşen'in yanı sıra ulaşılan 11 kişinin cenazesi ise defnedilirken aradan geçen 8 yıla rağmen kayıp 4 kişiye halen ulaşılamadı. 8 yıl geçmesine rağmen eski Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen'in yeğeni Sezgin Gülşen(21), Kadın Saraç(49), Tahir Özkara(66) ve Necati Azaklıoğlu'a (59) hala ulaşılamadı.



Her yıl aynı yerde anma töreni

Öte yandan, facianın yaşandığı bölgede her yıl anma törenleri düzenlendi. Kur'anı Kerim okutularak hayatını kaybedenlerin anısına ırmağa karanfil bırakıldı. Ancak bu yıl yeni tip Korona virüs (Covid 19) sebebiyle anma töreni düzenlenmedi. Yapılan açıklamada her yıl düzenlenen anmanın bu yıl olağanüstü koşullar sebebiyle gönüllerde yapılacağı belirtildi.

Faciada ölenlerin anısına olayın meydana geldiği yerin yakınına "6 Nisan Heykeli" de dikildi.

