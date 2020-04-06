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15 yaşındaki gencin ekmek talebini Kaymakam ulaştırdı

İHA

15 yaşındaki gencin ekmek talebini Kaymakam ulaştırdı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sokağa çıkma yasağına takılan ve vefa destek hattından ekmek isteyen gencin isteğini Kaymakam ulaştırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkmayı yasaklamıştı. Zonguldak'ın Devrek İlçesinde yasağa takılan 15 yaşındaki Huzeyfe keskin tedbirlere uyarak ailesinin şehir dışında olmasından dolayı ekmek istemek için Vefa destek hattından yardım istedi.
Talebin doğrulanmasının ardından Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Huzeyfe Keskin'in evini bularak ekmeği ulaştırdı. Devrek Kaymakamı Ümit Altay, "Merkezimize 15 yaşında birinin sadece ekmek istediği bir talep düştü. Arkadaşlar talebi doğruladılar. Huzeyfe kardeşimizin annesi babası şehir dışında çalıştığı için evde arkadaşıyla kalıyormuş. Doğrusu gençlerin kurallara bu kadar uyması çok hoşuma gitti ve ekmeği bizzat götürmek istedim. İyi de oldu. Bu fotoğraftaki iki havalı gençle tanışmış oldum ve kendilerine duyarlılıkları için teşekkür ettim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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