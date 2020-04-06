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Öğretmenlerden (EBA) eTwinning projesi

İHA

Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezi İngilizce öğretmeni Mehtap Öz ve Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce öğretmeni Selda Kul Baştürk ,Eylül ayında ''English Beyond Ability (EBA) eTwinning projesini başlattılar.

Öğretmenlerden (EBA) eTwinning projesi

Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezi İngilizce öğretmeni Mehtap Öz ve Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce öğretmeni Selda Kul Baştürk ,Eylül ayında ‘’English Beyond Ability (EBA) eTwinning projesini başlattılar.
Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim Sanat Merkezi İngilizce öğretmeni Mehtap Öz ve Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu İngilizce öğretmeni Selda Kul Baştürk Eylül ayında ‘’English Beyond Ability (EBA) eTwinning projesini başlattılar.
Türkiye’nin çeşitli illerinden 30 öğretmen ve yurt dışından 2 yabancı öğretmen ile yürütülen projenin öncelikli amacı EBA kullanımını arttırmak. Projede ortak okulların öğretmen ve öğrencileri İngilizce derslerinde kullanılmak üzere hem dijital hem de basılı içerik hazırladılar. Okulların kapalı olduğu bu dönemde proje öğretmenleri, tüm İngilizce öğretmenlerinin, öğrenci ve velilerin uzaktan eğitimine destek olmak amacıyla ortaokul düzeyinde 5,6, 7 ve 8.sınıflar için İngilizce kitapları hazırladılar. Kitaplarda çoğu öğrenciler tarafından seslendirilmiş dinleme metinleri, oyunlar, okuma parçaları, kelime etkinlikleri bulunuyor. Proje kurucuları Selda Kul Baştürk ve Mehtap Öz , ‘’ Bizler bu projeyi Eylül ayında EBA portalını zenginleştirmek, öğrencilerin aktif EBA kullanımını sağlamak için başlattık. Bu süreçte uzaktan eğitime destek verebilmek için İngilizce kitaplarımızı daha hızlı bir şekilde öğretmen, öğrenci ve velilerimizin kullanımına sunduk. Kitaplarda emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz’’ dediler. Kitapların ekitap içeriklerine aşağıdaki linklerden ulaşılabiliyor:
“https://view.joomag.com/englishbeyondabilityebabookof5thgrades5thgradescommonbookeba/0896331001585658968?short
https://view.joomag.com/englishbeyondabilityebabookof6thgrades6thgradesbook/0893185001585303743?short
https://view.joomag.com/myfirstpublication7thgradesbook/0069536001585395378?short
https://view.joomag.com/8thgradeeba8thgradebook/0206124001585589324?short”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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