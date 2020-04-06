Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

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Zonguldak İl Jandarma komutanlığı ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler hayvanların yoğun olduğu bölgelere kuru mama ve su bıraktı.

Zonguldak İl Jandarma komutanlığı ekipleri sokak hayvanlarını unutmamak adına Zonguldak İl jandarma komutanlığı ekipleri, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere hayvanlar için temin edilen kuru mama ve su kapları dolduruldu. Jandarma ekiplerinin bu davranışı vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

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