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Zonguldak'ta ilçeler arası geçiş de sınırlandırıldı Vali Erdoğan Bektaş: "Bu gece 24.00'ten itibaren başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişler de sınırlandırılacak"

İHA

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ilde ilçeler arasındaki geçişlerin de bu gece saat 24.00'den itibaren sınırlandırılacağını açıkladı.

Zonguldak'ta ilçeler arası geçiş de sınırlandırıldı Vali Erdoğan Bektaş: "Bu gece 24.00'ten itibaren başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişler de sınırlandırılacak"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ilde ilçeler arasındaki geçişlerin de bu gece saat 24.00'den itibaren sınırlandırılacağını açıkladı.
Toplantıya maske takarak başlayan Vali Erdoğan Bektaş, "Baştan bu yana maske konusunda bir ısrar yoktu. Fakat son dönemde daha fazla ısrar ediliyor. Bu da bir şeyi gösteriyor. Demek ki toplum içerisinde insanların birbirine hastalık bulaştırma riski yükseldi. Belli yerlerde maske kullanımı artık isteniyor. Eğer kurallarına uygun kullanmazsanız maske faydadan çok zarar görüyor" diye konuştu.
Pandemi kurulunda alınan kararları açıklayan Vali Bektaş, "Zonguldak ili 30 büyükşehir ile beraber giriş çıkışların kontrol altına alındığı, hatta ifade edilen tabirle yasaklandığı iller arasına konuldu. Biz de öngörülen saat itibarıyla uygulamaya başladık. Bize gelen genelgelerdeki istisnalar dışında giriş çıkışlara sınırlarımızı kapattık. Kendi içimizdeki konuları görüşmek üzere de pandemi kurullarımızı topluyoruz. Bugün de bir toplantı yaptık. İki konuda genel çerçevenin bir miktar daha azaltılmasını arkadaşlarımız uygun gördüler" dedi.

Zonguldak'taki tüm halk pazarları 14 gün süreyle kapatıldı
Vali Bektaş, pazarcı esnafının rızasıyla Zonguldak merkezde cumartesi ve çarşamba günleri kurulan halk pazarını kapattıklarını hatırlattı. Bektaş, "Gerçekten pazarcı esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Eğer çarşamba ve cumartesi günü pazarını yapmış olsaydık nasıl bir Zonguldak ile karşılaşacağımızı hayal edemiyordum. Şimdi o tecrübeden de istifadeyle bu gün pandemi kurulumuz il genelinde bütün pazarların 14 gün süreyle kapatılmasına karar verdi. Bu kararlar Hıfzıssıhha Kurullarına ulaştı" dedi.

İlçeler arası geçişler de 14 gün süreyle sınırlandırıldı
Vali Erdoğan Bektaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'ın giriş ve çıkışlarının kapatılması kararını hatırlattığı toplantıda İl Pandemi Kurulunun ilçeler için de bir karar aldığını açıkladı. Bektaş, İl Bilim Kurulunun tavsiyelerinde izolasyona vurgu yaptığını dile getirdi. Bektaş, Zonguldak'a giriş ve çıkışların kapatılmasının ardından ilçeler arasındaki geçişlerin de sınırlandırıldığını aktardı. Vali Bektaş, "Bütün gayretlerimize rağmen Zonguldak il merkezinde fena değiliz ama bazı ilçelerimizde henüz ilçe içerisinde ana bulvarlarda tenhalaşmayı istediğimiz şekilde yakalayamadık. Bizim de kendimize göre bir bilim kurulumuz var. Tıp Fakültesinde hocalarımız, hastane başhekimlerimiz, Sağlık Müdürümüz her an oturup karar veriyorlar. Onlar bizden bir şey istiyor; izolasyon. İnsanlar kendi evlerinde kalsınlar ve sokağa çıkmasınlar. Bunu yapamadığımızda bu işi başaramayacağımızı söylüyorlar. Biz de vatandaşımızdan, herkesten bunu istiyoruz. Biz de bunu gerçekleştirmek üzere İl Pandemi Kurulu bu gece 24.00'ten itibaren başlayarak 14 gün süreyle ilçeler arası geçişlerde ilimize giriş çıkışlardaki şartlar dahilindeki geçişleri sınırlama kararı aldık. Bunu hocalarımız ısrarla bizden istediler" diye konuştu.

"Keyfekeder seyahatler artık olmasın"
Zonguldak'ta çoğu kişinin maden ocaklarında çalışması sebebiyle genel bir akciğer sorunu yaşandığının altını çizen Vali Bektaş, "Zonguldak özellikle madenler nedeniyle bir akciğer sorunumuz var. Akciğer hastalıkları sebebiyle hassasiyetimiz yüksek. Şu ana kadar bu virüs her ne kadar öldürücü bir virüs değilse de böyle besleyen yan faktörler olunca maalesef sıkıntı oluşturuyor. Hocalarımız bizden ısrarla istiyor ki ilçeler arası geçişleri mümkün oludğu kadar azaltın diyorlar. Biz de kurul olarak bir kaç saatlik toplantının ardından illere giriş çıkışlardaki kuralları ilçelere giriş çıkışlarda uygulayalım. Yine ticaret, ekonomi devam etsin. İhtiyacı olanlara müsaade edelim, izin belgesi verelim. Ama keyfekeder seyahatler de artık olmasın" şeklinde konuştu.
Vali Bektaş, halk pazarlarının sınırlandırılmasıyla marketlerdeki fiyatların yükselebileceğine yönelik de, "Bunu iki yollu kontrol edeceğiz. Ticaret İl Müdürlüğü elemanları ve zabıtaları marketleri sürekli kontrol edecekler. Gerektiğinde cezayı uygulamakta asla tereddüt etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Neredeyse canlarını ortaya koyan, virüs kapanlar bile var"
Vefa Sosyal Destek Grubu başta olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki (SYDV) ekiplerin canla başla çalıştığını belirten Vali Bektaş, "Gerçekten oradaki ekipler çok iyi çalışıyorlar. Hatta aralarında bazı rahatsız olanlar bile var. Virüs kapanlar bile var. Neredeyse canlarını ortaya koyarak bütün bunlara yetişiyorlar. 20 yaş altını da sokaktan çektik. Sistemler kuruldu. Daha biz iki hafta oldu bu tedbirleri yoğunlaştırdığımız. Özellikle günlük emeğiyle geçinenler, işsiz kalanlar. Onlar yavaş yavaş sorun oluşturmaya başlayacak. Biz onları ciddi anlamda kendi imkanlarımızla destekliyoruz. Hem hayırseverlerimizin ciddi bir bağışları var. Onları ulaştırıyoruz. Bizim vakfımız 24 saat çalışıyor. Vefa Grubu 24 saat çalışıyor" dedi.

"Madenlerde üretim yerine bakım var"
Maden ocaklarında üretimin durdurulması ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Bektaş, "TTK maden ocaklarını 15 gün süreyle kapattı. Bizim redevanslıların da bir kısmını kapattığını biliyoruz. Maden ocağını kapatmak demek madenden bütünüyle çekilmek değil. Özellikle kömür ocaklarında bu iş böyle. Ocağı kapatsanız bile bir miktar işçiyle, bir miktar malzemeyi orada bulundurmak zorundasınız. Ocaktan çekilirseniz kendini tahrip eden bir kısım gelişmeler oluyor. Redevanslılar da yüzde 20 ila 40 kapasiteyle varlıklarını sürdürüyorlar. TTK'da bile bakım işlerinde insan bulundurmak lazım. Yarın bir gün girmeye kalksa tekrar giremez. Yüzde 100 çalışan yok. Belki farklı uygulamalar vardır. Zaten kömür sarfiyatı da ÇATES henüz açılmadı. Eren Enerji de nazlı alıyor. Çok ciddi yüklenmiş bir çalışma olmadığını düşünüyoruz" dedi.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da kullanılan maskelerin çöp kutularına atılmasına özen gösterilmesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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