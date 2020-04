Kdz. Ereğli’de Korona virüse karşı yeni tedbirler alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu korona virüs salgınına karşı yapılan çalışmalar ve yeni alınan önlemler konusunda gazetecilere bilgi verdi. Kaymakam Çorumluoğlu insanların ilçe merkezinde toplanmasını önlemek için ulaşımda kısıtlamalara gidildiğini duyurdu.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu makamında düzenlediği basın toplantısında korona virüs salgınının ilk başladığı günden bu yana Ereğli ilçesinde yapılan çalışmalar ve yeni alınan kararlara ilişkin gazetecileri bilgilendirdi. Zonguldak Valiliği il pandemi kurulunca ilçeler arası seyahatin yasaklanmasının ardından ilçe merkezinde insanların toplanmasını önlemek için şehir içi ve köy minibüslerinin çalışma saatlerine kısıtlamalar getirildiğini aktaran Çorumluoğlu, şehir içerisinde özel araçlarda akraba iseler üç, değil ise 2 kişiye izin verileceğini söyledi.



Ereğli’de 100 kişi hastanelere başvurdu

Çorumluoğlu düzenlediği basın toplantısında şu ifadelere yer verdi; “Şu ana kadar bizim hastanelerimize toplamda 100 vatandaşımız korona ile ilgili başvuruda bulunmuş. Bunların çoğunluğu negatif çıksa da son birkaç gündür pozitif vakalarımızda bir artış var. Şu anda 9 kişinin sonucunu bekliyoruz. Sırayla bu her yerleşim yerine gelecek. Ereğli’nin önündeki şu son bir hafta son derece önemli. İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’den gelen vatandaşlarımız var ve bu vatandaşlarımızın biz ısrarla evde kalmalarını istiyoruz. Lütfen evlerinde kalsınlar. Komşuları bu vatandaşlarımızın evden çıktıklarını tespit ederlerse 112, 155, 156 veya bana kime ulaşabiliyorlarsa bildirsinler. Bu işin şakası yok. Ereğli süreci şu ana kadar çok iyi götürdü. Ama önümüzdeki bir hafta son derece önemli. Şu anda biz Zonguldak’ın arkasından geliyoruz.”



10 ev ve 110 kişi karantinada

Kdz. Ereğli ilçesine dışarıdan gelen kişilerde korona virüs teşhisi konulması üzerine yakınlarının bulunduğu 10 ev ve 110 kişinin karantinaya alındığını dile getiren Çorumluoğlu “Sayın Valimiz geçtiğimiz hafta Ereğli’ye geldiğinde ‘Ereğli’yi patlatmayalım’ diye söyledi. Önümüzdeki bir hafta 10 günü iyi geçirebilirsek biz bu işi Ereğli’den defedebiliriz. Kıyıcak ve Hamzafakıhlı Mahallesi Karabacak Sokak’taki hadise aynen böyle olmuş. Geldiği zaman torununu sevmeye, akrabasının evine gitmiş. Şu anda her iki noktada 10 tane ev ve 110 kadar vatandaşımız karantinada duruyor. Dışarıya çıkartmıyoruz, yiyeceklerini ayaklarına biz götürüyoruz” dedi.



“Pazarlar kapatıldı, ilçeler arası Seyahat yasaklandı”

İlçe genelindeki tüm pazarların 14 gün süre ile kaptılması kararı alındığını belirten Kaymakam Çorumluoğlu ilçeler arası seyahatlerinde yasaklandığını söyledi. Çorumluoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Sayın Valimiz pandemi kurulunu topladı ve karar alındı. Bizi ilgilendiren kısmını söylüyorum; Ereğli ilçesindeki tüm pazarları, belde, köy, mahalle hepsini kapatacağız. Bu gün son pazarı gördük ve bitiriyoruz. 14 gün süreyle Ereğli’nin hiçbir noktasında Pazar kurdurtmayacağız.

Yine ilçeler arasındaki seyahatte aynen iller arasındaki seyahat gibi olacak. Bu gece saat 24.00’ten itibaren ilçeler arasındaki gidiş gelişlerde kapatılacak. Aynı İstanbul’a giderken hangi şartların taşınması gerekiyorsa ilçeler arası seyahatte de aynı kurallar geçerli olacak. Dün toplanıp bazı kararlar almıştık. Bizim kararlarımız daha çok mahalle ve köylerle şehri koparan kararlardı. Değerli Ereğlili vatandaşlarımızdan bir hafta süre istiyoruz. Para lazım değilse niye bankadan para istiyorsunuz? Evinizde yiyeceğiniz içeceğiniz varsa evinizde kalın. Sağlık bakanlığımız ve bilim kurulumuz oldukça başarılı. Ülke olarak süreci iyi götürüyoruz. Sayın Valimiz biz önderlik yapıyor. İlçelerdeki kaymakam arkadaşlarımızla devamlı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Whatsap guruplarımız var hangi ilçede ne olmuş biliyoruz. Çünkü bu gün Çaycuma’da Devrek’te olan yarın Ereğli’de olur. Ereğli’de olan yarın Devrek’te olur.”



“Devlet bu işin üstesinden gelecektir”

Yapılan bazı açıklamalarda devletin aciz olduğunun söylendiğini ancak bu söyleme katılmadığını ifade eden Çorumluoğlu eleştirilere şu yanıtı verdi; “Biz devlet olarak ilk günden itibaren süreci takip ediyoruz ve devlet bu işin üstesinden gelecektir. Ancak birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımızdan da anlayış bekleyerek çözüme beraber ulaşacağız. Belediyemizle de sürekli koordine halindeyiz. Belediyemiz geçen bir çalışma yaptı ve maske dağıttı. Biz bu çalışmadan ötürü kendisine teşekkür ediyoruz. Ama ben orada söylediği “Devlet utansın” cümlesini de ben çok doğru bulmadım. Burada devlet hem ilk andan itibaren işin başında hemde beraber yürütüyoruz. Vatandaşlarımız belki ekonomik olarak sıkıntıya düşecekler, bundan sonra beklediklerimiz onlar. Cumhurbaşkanlığımız ve bakanlıklarımız her türlü tedbiri alıyorlar. Hem merkez olarak hükumetten, hemde ilçe olarak bizim yapacaklarımızda buradaki vatandaşlarımızın lehinedir. Bizler bu güne kadar daire amirlerimizle, belediye başkan yardımcılarımızla, siyasi partilerimizle görüşüyoruz. Beraber ortak karar almaya çalışıyoruz. Sorun ortak sorunumuz, çözümde ortak çözümümüzdür. Sağolsun Ereğli Belediyesi’nin özellikle dezenfekte konusunda çok ciddi katkıları oluyor. Ekonomik olarak ta sorunları nasıl çözeriz kafa yoruyoruz şu anda. Her gün merkezi hükumetin ekonomik tedbirlerle alakalı bir açıklaması oluyor. Biz 15 Temmuz’un üstesinden geldik, bu sorununda çözümünü rahatlıkla sağlarız. Yeter ki vatandaşlarımız birlik, beraberlik ve düzen içerisinde olsun.”



“Üç günde 2 bin 531 kişiye parasını ulaştırdık”



İlçenin en ücra köylerine kadar her gün 16 ekibin hizmet verdiğini ve üç günde 2 bin 531 kişiye 1000 TL’lik yardım paralarının ve aynı zamanda 716 kişiyede bankalardan paralarının çeklip teslim edildiği bilgisini veren Çorumluoğlu, vatandaşlardan da anlayışlı olmalarını istedi. Çorumluoğlu konuşmasında “Bu iş başladığı günden bu yana 65 yaş üstü parasını çekemediği için 716 kişinin evine bankalardan para götürmüşüz. Sadece 3 günde 1000 TL’lik ekonomik destekte 2 bin 531 kişinin evine para götürmüşüz. Eski parayla 2,5 trilyon parayı üç günde dağıttık. Sadece Pazar günü 16 ekibimiz köylerimizde para dağıttı. 16 ekip derken bu 16 kişi demek, jandarma, polis demek. Bir tarafta yol kesiyorsunuz, yol uygulaması yapıyorsunuz, öbür taraftan İstanbul’dan gelen vatandaşı evinden çıkma diye, diğer tarafta fırıncı ekmeği poşete koydu mu diye kontrol ediyorsunuz. Bunun yanında 2 bin 500 kişinin maaşını da evine götürüyorsunuz. İşte bu güçlü devlet olmanın sonucudur. Biz bu işin koordinesindeyiz, bu işi götüren tüm devlet memurlarımıza ben özellikle teşekkür ediyorum. Çok değişik talepler geliyor. Mesela bir vatandaşımız ‘bu gün 100 TL para getirin’ diyor, ertesi gün oluyor ‘Bu günde 70 TL getirin’ diyor. Burada biz vatandaşa hizmet için varız, başımızın üstünde yeri var. Ama birazda vatandaşımızın bize yardımcı olması lazım. Parayı bu gün istiyor aynı gün hemen elinde olsun istiyor veya ‘bunun bir kısmını Euro olarak getirin’ diyor. Siz bu gün para lazım değilse biz vatandaşımızdan bekleyin diye anlayış bekliyoruz” dedi.



“Sağlık çalışanları misafirhanelerde kalıyor”

Kdz. Ereğli ilçesindeki sağlık çalışanlarının misafirhenelerde kaldığını belirten Çorumluoğlu, Ereğli halkının mücadelelerine destek verdiğini söyledi. Çorumluoğlu konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Bu süreçte sağlık çalışanlarımızdan arzu edenlerin özel hastane ayrımı yapmaksızın şu anda kendi misafirhanelerimize ve okullarımızın yurtlarına aldık. Buna ilçemizdeki iki özel hastanede dahildir. Erdemir’de bu sağlık çalışanlarımızın her gün yemeğini götürüyor. Bu arkadaşlarımız risk altındalar, yoruluyorlar. ‘Akşam çocuğuma, eşime, anneme ve babama bulaştırır mıyım?’ endişe içerisinde olmasınlar diye bu hizmetleri veriyoruz. Ereğli’yi ben bir kez daha takdir ettim. İki tane vatandaşımız geldi ve biz dedi ki ‘benim 1+1 dairem var, benim 4+1 dairem var sizlerin emrindedir.’ Bu evleri hastane personeli için kullanabileceğimizi söyledi. Şu anda ihtiyacımız olmadı ama vatandaşlarımız böyle darlık bir zamanda yanımızda olduğunu görmek bizi rahatlatıyor. Arkamızda halkın olduğunu görüyoruz. Maske almak isteyen, gıda almak isteyen hayırseverler var. Bu gün bir vatandaşımız arayıp ’50 bin TL ben size gönderiyorum, ister meşka, isterse gıda alın’ diye. Gerek maske ve gerekse gıda konusunda vefa gurubumuz yetkilidir. Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı, vatandaşlarımız bağışlarını belirlenen hesap numaralarına yapabilirler. ‘Maske diktik, maske getirecez’ buyrun getirin, ‘Gıda getirecez’ buyrun getirin. Burada tek yetkili Sosyal Yardımlaşma Vakfımız ve Vefa grubumuzdur. Belediyemizlede görüşme halindeyiz. Belediyenin gıda paketi verdiği, sıcak aş verdiği yere biz vermiyoruz. İstişare halinde çalışıyoruz.”



“Halk otobüsleri ve köy minibüslerinin çalışma saatlerine kısıtlama”

Şehir içi ve köyler arası toplu taşıma araçlarının çalışma saatlerine kısıtlamalar getirildiğini söyleyen Çorumluoğlu, amaçlarının insanları şehir merkezinde toplanmasını engellemek olduğunu vurguladı. Çorumluoğlu şunları söyledi; “Valiliğin aldığı kararlar haricinde ilçe olarak bazı kısıtlamalar getirdik. Şehir içinde çilek halk otobüslerinde sabah 07.0009.00, öğlen geri dönsün diye 12.0013.00, 17.0019.00 olarak belirledik. Saat 19.00’dan sonra Gülüç ve Hastane ana hattı dışında çalışmayacaklar. Buradaki ana gaye vatandaşlarımızın çarşı merkezine gelmelerinin önüne geçmek. Köy minibüslerinde saatler düzenlendi. Belki ufak tefek değişiklikler olabilir. Amacımız insanları olduğu yerde, evinde tutabilmek. Adam çarşıya gelmiş, ne alacaksın? Portakal, elma. Bu senin mahallende de var. 1 TL pahalıya alabilirsin. Artık sen can derdindesin. 1 kg elma portakalı yemedi diye kimse ölmez. Ama çarşıya gelip virüsü kaparsan o elmayı yiyecek vaktin olmayabilir. Bu gün ben açım desen sana kaç tane hane yemek getirir. Avrupa’dan farkımız bu bizim. Biz getiririz buradan.”



“Özel araçlarda 3 kişiden fazla seyahat edemeyecek”

Özel araçların içerisindeki kişi sayılarınada kısıtlama getirildiğini belirten Çorumluoğlu “Yine Ereğli’de özel otomobillerde 3 kişiden fazla seyahati yasakladık. Eğer akrabaysanız 3 kişi, değilseniz 2 kişi. 5 kişi binmiş özel arabaya, müziği de sonuna kadar açmışlar şehre gidiyor. Emniyet ve jandarmada bunları kontrol edecek. Eğer bu şartlara uyulmazsa ceza yazacağız. Bizler korona virüsünden kurtulana kadar ilçemizin girişlerindeki kontroller devam edecek. Belki vatandaşlarımız bize kızacaklar. Bu gün esnafımızın önünü de kapattık biz. O esnafımız bize kızmıyor mu? Evet kızıyor, ben bir bakkal çocuğuyum. Şu anda kızacak zaman değil. Biz burada bütün insanlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Biz her gün 100 insan çalıştırıyoruz. Armutlucuma’dan Bayat Köyü’ne kadar bu kadar parayı dağıtmak kolay bir iş değil” şeklinde konuştu.



“Köylere maske dağıtılacak”

Bu hafta sonuna doğru köylerde maske dağıtımına başlanacağını müjdeleyen Çorumluoğlu “Köylerimizden maske talepleri geliyor. Köylere Hizmet Götürme Birliği’nden biraz önce karar aldık. Perşembe Cuma günü bir miktar maskeyi köylerimize dağıtacağız. PTT’de dağıtacak, Ereğli Belediyemiz’de dağıtıyor. Bu çorbada kimin tuzu varsa ben ona müteşekkirim. Ama bir şey söylüyorum; devletimize güvenelim, devletimizin kurallarına uyalım. Biz nasıl Avrupa’dan kriz bizi teyet geçecek dedik, teyet geçti. Bu virüste bizi teyet geçecek. Ben bunu Ereğli, Zonguldak ve ülkemiz içinde söylüyorum” dedi.



“Bankalar bu süreçte inisiyatif almalı”

Kaymakam Çorumluoğlu öszlerini şu şekilde sürdürdü; “Ereğli, Zonguldak, Alaplı ve Devrek otobüslerini bugün sabah aldığımız karar ile durdurduk. Personelimizin bir kısmı esnek çalışıyor, bir kısmı çeşitli sebepler ile izne ayrıldı. Zaten Ereğli’de personel yönünden bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla biz devlerin çarkını çeviriyoruz. Burada kamu bankaları ve özel bankalara seslenmek istiyorum. Vatandaşlara maaşını götürme anlamında onlardan da destek bekliyorum. Bütün bu paralar bankaların katkısı olmadan bizim kurduğumuz organizasyon ile dağıtılıyor. Burada biraz hem PTT, hem de bankalar insiyatif almalı ve taşın altına elini koymalı. Bankalarda esnek çalışma olamaz, biz de esnek çalışma var mı? Kanun bunu şöyle söylemiş, aynı işi iki kişi yapıyorsanız birinizin gelmemesi bu işin devamını sağlıyorsa, ikinizden birisi gelmesin. İşin önceliği hizmettir. Bankalar eğer bizim direktiflerimizi yerine getirmezler ise kararlarını aldık bankalara dahi ceza yazabiliriz.

Allah’a şükür şuanda koronadan ölen bir vatandaşımız yok ama bir tane vatandaşımızın bulguları korona bulgusuna aitti. Testlerine baktığımızda ikisi de negatif çıktı, dolayısıyla biz onu koronadan öldü diye açıklamadık. Burada zaman zaman tereddütler oluyor, bulguya mı bakalım, testlerimi diye ama bunun açıklamasını zaten sağlık bakanlığımız yapıyor.

Bugün Alaplı ile Ereğli arası, Zonguldak ile Ereğli arasından farklı olmayacak. Bu karar doğru bir karar, bu ilçe de, bu memlekette şuanda bir gıda sıkıntısı yok. Ereğli’de ölüm yaşamayacağız diye bir durum yok. Şuanda Ereğli’de yatan pozitif vakalarımız var. Burada önemli olan minimum sıkıntı ile bunu atlatabilmek. Vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olsunlar, özellikle beslenmelerine, uykularına dikkat etsinler. İzolasyon ve evde kalmaya da dikkat etsinler.

Şuanda ilçemizde bulunan 3 hastanemizin hepsinde korona vakası yok, devlet hastanesinde çoğunluk çünkü bir hastaneyi de temiz tutmamız gerekiyor. Ameliyat gibi durumlar için o hastaneyi temiz tutuyoruz. İki hastanemizde vaka var ama çoğunluk devlet hastanemizde. Devlet hastanesinde yatan arkadaşlar, Alaplı’dan gelen vakalar çünkü orada birlik makinada bir sıkıntı oldu. Dünden bu güne birkaç hastamız oradan geldi. Şuanda iki ilçe birbirimiz ile komşuluk ilişkileri içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yani bizim verdiğimiz rakamların tamamı Ereğlili değil. Dışarıdan gelip, bizim hastanemizde yatan vatandaşların sayısını veriyoruz. Ama 97 kişi bizim hastanemize tereddütle gelmiş.

Çarşı merkez de ki araç ve kişi yoğunluğu konusunda böyle giderse bizim kısıtlarımız daha sert olacak. Bakın bugün biz saatleri yasakladık, taksiyi tek çift plakaya ama vatandaşımız hala uymazsa kısmi durdurmalara kadar biz bunu götürürüz. Bakın bugün ilçeler arası nakli durdurduk, yarın köyler arası naklide durdururuz. Vatandaşımız illaki sert kararlar istemesin bizden.

1300 kişi İstanbul’dan Ereğli’ye gelmiş. Pimi çekilmiş 1300 tane bomba mahallelerde şuanda. Özellikle şehir dışından gelmiş vatandaşlarımız evden çıkmasınlar. Konu komşusu bunları çıkartmasın. Her mahalleye bir polis dikemiyoruz ama bu vatandaşlarımızın tamamını her gün gidip evinde kontrol ediyoruz. Vatandaş artık bizden şikâyet ediyor. Biz senin sağlığın için bu kontrolü yapıyoruz, keyfe keder değil. Bugün pazarcılar odası ile görüştüm, pazarlar kapandı, dedim ki köylere servis yapın.

Ben bu çalışmalarda bizlere fayda sağlayan merkez ve üç belde belediye başkanımıza, daire amirlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, siyasi parti başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği ile bu meseleyi Ereğli’de yeneceğiz.

Bir Erdemir genel müdürümüz ile de görüştük. Büyük sanayicilerimiz ve Akın Bey ile de görüşme imkanımız oldu. Şuanda üretim durdurma gibi bir projemiz yok. Olmamalı da, hükümetimiz ve bakanlıkların aldıkları ana kararda şu var; “üretim hiçbir suretle engellenmemeli.” Çünkü üretimde yarın bir azalma olursa bu fiyatların artması gibi bir netice getirir. Buda vatandaşımızın ekonomik anlamda zorluk çekmesine sebebiyet verir.”

