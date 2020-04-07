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Yardıma muhtaç aileler için erzak dolabı kuruldu

İHA

Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde korona virüs salgını nedeniyle yardıma muhtaç aileler için erzak dolabı kuruldu.

Yardıma muhtaç aileler için erzak dolabı kuruldu

Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde korona virüs salgını nedeniyle yardıma muhtaç aileler için erzak dolabı kuruldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisini hızla sürdüren korona virüs nedeniyle Zonguldak'ta Merkez il ve ilçelerde vatandaşlar yardıma muhtaç kişiler için yardımlaşma örneği gösteriyor.
Elvanpazarcık beldesinde vatandaşlar yardımı muhtaç kişiler için market önüne erzak dolabı oluşturdu. Dolabın üzerine ise 'İhtiyacı olan alsın, imkanı olan koysun' notu koyuldu. Market önüne oluşturulan erzak dolabına yediden yetmişe herkes destek veriyor. Bu sayede yardıma muhtaç kişiler buradan kumanya ihtiyacını karşılıyor.
Vatandaşlar amaçlarının yardımlaşmak olduğunu söyleyerek, "Ülkemiz korona virüs salgını ile canla başla mücadele veriyor. Bizlerde en azından kendi beldemizde yaşayan yardıma muhtaç aileler için böyle birşey düşündük.Halkımızda büyük ilgi gösteriyor. İnşallah bu dolap hiç boş kalmayacak. İhtiyacı olan burada istediğini alacak. Gün birlik günü" dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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