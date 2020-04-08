Zonguldak'ta 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu

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<br>Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen 2 hasta, sağlıkçıların alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. <br>Alaplı Devlet Hastanesi'nde, 'Covid-19' test sonuçları pozitif çıkan 2 erkek hasta, tedaviye alındı. Bir süredir koronavirüs tedavileri devam eden hastaların yapılan yeni test sonuçları, negatif çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından 2 hasta, hastaneden taburcu edildi. Sağlık çalışanları, koronavirüs hastalarını alkışlarla hastaneden uğurladı. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ<br>2020-04-08 12:06:38<br>

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