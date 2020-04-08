Alaplı'da koronavirüs tedavisi biten 2 hasta, alkışlarla uğurlandı

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Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde koronavirüs tedavisi gören 43 ve 17 yaşlarındaki 2 erkek tedavilerinin ardından iyileşerek, hastane personelinin alkışları arasında hastaneden taburcu edildi.

Alaplı’da 'Covid19' test sonuçları pozitif çıkan 43 ve 17 yaşındaki 2 erkek hasta bir süre önce Alaplı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavilerinin ardından iyileşerek sağlığına kavuşan 2 hasta bugün doktor ve hemşirelerinin alkışları arasında taburcu edildi.

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