Korona virüsten ölen madencinin son sözleri yürekleri dağladı

Zonguldak'ta korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 52 yaşındaki maden işçisi Kemal Soytürk'ün hayatını kaybetmeden önce arkadaşına "Evde kal" uyarısı yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma İşletmesi'nde elektrik teknikeri olarak çalışan 52 yaşındaki Kemal Soytürk, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Korona virüs tedavisi gördüğü öğrenilen Soytürk, bir süre sonra yaşamını yitirdi. 9 gündür yüksek ateşle hastanede tedavi gördüğünü bir arkadaşına anlatan Soytürk'ün ölmeden önce WhatsApp üzerinden yazıştığı arkadaşını "Evde kal" diye uyardığı ortaya çıktı. Soytürk'ün, "Ben ölüyorum. Konuşamıyorum artık" dediği arkadaşının, "Sık dişini. Geçecek bu zor günler. 10 gündür evden çıkmıyorum. Tansiyon, şeker, kolesterol hepsi var. Korunmak gerekiyor. Madencinin korunması çok zor" yanıtını verdiği öğrenildi. Bunun üzerine Soytürk'ün, "Eşim ve çocuklar evde karantinada. Buradan çıkış zor. Ciğer çürüdü iyice. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın, çok ızdıraplı" diye cevap verdiği öğrenildi. 28 yıldır kurumda çalışan madencinin 2 çocuk babası olduğu ve ailesinin de aynı hastanede gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.