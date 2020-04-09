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Kdz.Ereğli Gençlik Merkezin'den sağlık çalışanlarına siper maske desteği

İHA

Kdz.Ereğli Gençlik Merkezin'den sağlık çalışanlarına siper maske desteği

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından başlatılan siper maske üretimine Ereğli Gençlik Merkezi'de destek verdi.
Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarını korona virüsten korumak amacıyla Sporcu Fabrikasında siper maske üretimi yapılmıştı.
Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Gençlik Merkezi Müdürü Hamza Gök, gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin yardımıyla ilk etapta 5 bin adet yapılan siper maskeler sağlık çalışanları teslim edildildi.
Ardından Ereğli Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş yönetiminde Ereğli Gençlik Merkezi Sporcu Fabrikasında siper maske üretimine devam etti. Ereğli Gençlik Merkezi tarafından yapılan 20 adet maske Ereğli Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Siper maske üretiminin devam edeceği öğrenildi.
Ereğli Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, ''Bizlerde Ereğli Gençlik Merkezi olarak Siper maske üretimine destek verdik. İlk etapta 20 siper maske yaptık. Yapılan maskeler Ereğli'de ki sağlık müdürlüğüne teslim edildi. Çalışmalarımıza devam edeceğiz.Gün birlik günü. Evde kal Zonguldak, Evde Kal Ereğli. Bizler bu zorlu günlerde sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz''dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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