GMİS, "Büyük bir üzüntü içindeyiz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Koronavirüs, Covid19 teşhisiyle bir süredir hastanede tedavi altında olan Madenci Kemal Soytürk’ün vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda, “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzümez Müessese Müdürlüğü’nde çalışan değerli arkadaşımız Elektrik Teknikeri Kemal Soytürk, Covid19 teşhisiyle tedavi görmekte oldu hastanede 8 Nisan 2020 tarihinde vefat etmiştir. Büyük bir üzüntü içindeyiz. Kemal Soytürk’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. Bir kez daha, tüm madencilerimizden ve vatandaşlarımızdan, Koronavirüs salgınına karşı yapılan tüm uyarılara uymalarını istiyoruz. Evde Kal madenci" denildi.

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