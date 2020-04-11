Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

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<br>Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ile birlikte sokağa çıkma yasağı ilan edilen Zonguldak'ta, vatandaşlar ekmek fırınlarına ve marketlere akın etti.<br>İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta, saat 00.00'dan itibaren 12 Nisan saat 00.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Zonguldak'ta vatandaşlar ekmek fırınları ve marketlere akın etti. Fırın önlerinde kuyruklar oluştu. Mahallelerdeki marketlerde yasak kararının ardından kepenklerini açtı. Polis ekipleri, alışveriş yapmak isteyen vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK<br>2020-04-10 23:59:54<br>

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