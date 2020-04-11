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Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti (2)

DHA

Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti (2)

<br>SOKAKLAR BOŞALDI<br>Zonguldak'ta, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk sona erdi. Saat 00.00 itibariyle vatandaşlar evlerine gitti. Ekmek fırını ve marketler de yasağın başlamasıyla kapandı. Polis ekipleri, ekmek taşıyan araçların mahallelerde satış yapacağı anonsları yaptı. Zonguldak Belediyesi de anonsla 2 günlük sokağa çıkma yasağının başladığını duyurdu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK<br>2020-04-11 01:01:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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