Zonguldak'ta sokaklar boşaldı

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK, 30 büyükşehir ile birlikte getirilen sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü. <br>İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Zonguldak'ta cadde ve sokaklar ile yollar boş kaldı. Polis ekiplerinin denetimler yaptığı kentte, sadece eczaneler ve ekmek fırınları açıldı.<br>Zonguldak Belediyesi ekipleri de anonslar yaparak, vatandaşlardan sokağa çıkma yasağına uymalarını istiyor.<br>DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-04-11 10:39:58<br>

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