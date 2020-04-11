Zonguldak'ta sokaklar boşaldı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>SOKAKLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ<br>Sokağa çıkma yasağının getirildiği Zonguldak'ta boş kalan caddeler havadan görüntülendi. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa sessizliğe büründü. Günün her saati yoğunluk yaşanan caddede sadece polis ve zabıta ekiplerinin olduğu görüldü. Drone ile havadan çekilen görüntülerde cadde ve sokaklardaki sakinlik dikkat çekti. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-04-11 11:49:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.