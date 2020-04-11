Kaymakamlık açık olan iş yerlerini açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaymakamlık açık olan iş yerlerini açıkladı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı İç İşleri Bakanlığının genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 2 gün boyunca açık kalacak iş yerlerini açıkladı.

Kaymakamlık açık olan iş yerlerini açıkladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı İç İşleri Bakanlığının genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından 2 gün boyunca açık kalacak iş yerlerini açıkladı.
10 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den 12 Nisan Pazar günü saat 24.00’a kadar istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmalarının İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile yasaklandığının hatırlatıldığı açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için; Ekmek fırınları hizmete devam etmekte olup, ekmekler mahalle ve köylerimize araçlar ile dağıtım ve satışı yapılmaktadır. Doğalgaz bulunmayan yerlere tüp gaz ihtiyacını karşılayabilmek için tüp dağıtım işyerleri hizmete devam edebilecektir. Bu amaçla, hayvan sağlığı açısından önem ve aciliyet arz eden veterinerlik hizmeti için; Turan Veteriner Kliniği Celil Turan 0532 515 69 01, Türkoğlu Veteriner Kliniği Hakan Türkoğlu, 0538 561 30 04, Çağrı Veteriner Kliniği Ahmet Ayhan Özçiçek 0632 652 77 33, ErVet Veteriner Kliniği Hüseyin Demircan 0532 366 49 37 hizmet verecektir.
Akaryakıt İstasyonları olarak 11.04.2020 Cumartesi günü Aydemir Petrol Ofisi Kışla Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı No; 5, Balcılar Petrol Kavaklık Mahallesi. Devrek Yolu Caddesi 14/1, Opet Petrol Gülüç Örencik Mahallesi Sahil Bulvarı Yukarıköy Sokak No; 4/1, PoGaz Petrol Ofisi Ören Mahallesi, Karasular Sokak No:153, 12.04.2020 Pazar günü Aydemir Petrol Ofisi Kışla Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı No; 5, Bozkuşlar Petrol Ofisi Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi No:30, Opet Petrol Gülüç Örencik Mahallesi Sahil Bulvarı Yukarıköy Sokak No; 4/1, PoGaz Petrol Ofisi Ören Mahallesi Karasular Sokak No:153.
Nöbetçi Eczaneler olarak; 11.04.2020 Cumartesi Günü Gür Eczanesi Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Telefon; 0 372 3169296, Kaan Eczanesi Sarıkokmaz Mahallesi Şehit Er Kudret Özcan Sokak telefon; 0 372 322 00 38, 12.04.2020 Pazar günü Ertem Eczanesi Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi Özel Ereğli Anadolu Hastanesi Yanı telefon; 0 372 323 77 07, Yaşam Eczanesi (Ömerli Mahallesi Kaynarca Caddesi telefon; 0 372 316 06 05 hizmet verecektir.”
Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ayrıca ilçede hizmet veren veren fırınların adres ve telefon bilgilerini de vatandaşlarla paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak sınırları içerisine giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı
YEREL HABERLER Zonguldak sınırları içerisine giriş ve çıkışlar ...
Fabrika ve mühendislerinden örnek davranış
YEREL HABERLER Fabrika ve mühendislerinden örnek davranış
Küçük Muhammet, vefa destekten top ve tombala istedi
YEREL HABERLER Küçük Muhammet, vefa destekten top ve tombala istedi
(Görüntülü) Zonguldak'ta sokaklar boşaldı (2 DRONE İLE BİRLİKTE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zonguldak'ta sokaklar boşaldı (2 DRONE ...
Zonguldak'ta sokaklar sakin Ekmekler ve tüp gazlar mahallelere taşınacak
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sokaklar sakin Ekmekler ve tüp gazlar ...
Zonguldak'ta sokaklar boşaldı (2)
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sokaklar boşaldı (2)
(Görüntülü) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI SESSİZLİĞE ...
Zonguldak'ta sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sokaklar boşaldı
Zonguldak'ta mahallelerde ekmek satışı başladı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta mahallelerde ekmek satışı başladı
(Görüntülü) ZONGULDAK'TA EKMEK EVLERE ARAÇLARLA DAĞITILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ZONGULDAK'TA EKMEK EVLERE ARAÇLARLA ...
Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Zonguldak'ta sessizlik hakim
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Zonguldak'ta ...
(Görüntülü) Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti(2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve ...
(Görüntülü) Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve ...
Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti (2)
YEREL HABERLER Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve marketlere akın ...
Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti
YEREL HABERLER Zonguldak'ta vatandaşlar fırın ve marketlere akın ...
Zonguldak'ta vatandaşlar sokaklara akın etti
YEREL HABERLER Zonguldak'ta vatandaşlar sokaklara akın etti
Kaymakam Altay polislerin haftasını kutladı
YEREL HABERLER Kaymakam Altay polislerin haftasını kutladı
Gülüç Belediyesi tüm binaları dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Gülüç Belediyesi tüm binaları dezenfekte ediyor
Karantinadaki çocuklara oyuncak ve boyama kitabı
YEREL HABERLER Karantinadaki çocuklara oyuncak ve boyama kitabı
Kontrol noktasında polislere tatlı ikram ettiler
YEREL HABERLER Kontrol noktasında polislere tatlı ikram ettiler
Milli boks antrenörü 24 gündür kendi karantinasında Boks antrenörü bahçe kazarak spor yapıyor
YEREL HABERLER Milli boks antrenörü 24 gündür kendi ...
Zabıta ekiplerinden polis ekiplerine sürpriz
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerinden polis ekiplerine sürpriz
7 gün hastanede yatan hemşire korona karantinasını anlattı
YEREL HABERLER 7 gün hastanede yatan hemşire korona karantinasını ...
Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: "Liglerin haziranda başlaması mümkün değil"
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: "Liglerin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X