Zonguldak'ta 34 kişiye 108 bin TL ceza

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<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 34 kişiye 108 bin TL ceza kesildi.<br>İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak´ta 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağına yönelik polis ekipleri denetimlerde bulundu. Denetimlerde, sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 34 kişiye toplam 108 bin TL ceza kesildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-04-11 16:30:54<br>

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