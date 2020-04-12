Soma'da hayatını kaybeden maden işçisi Zonguldak'ta toprağa verildi

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)MANİSA'nın Soma ilçesinde dün özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden biri olan Erdinç Karaveli(40), Zonguldak'ta toprağa verildi.<br>Soma'da faaliyet gösteren özel bir maden ocağının yer altındaki bakım ve onarımlarının yürütüldüğü galeri bölümünde göçük meydana geldi. Göçükte işçilerden Ersin Özdoğan, Erdinç Karaveli ve Salih Ayber hayatını kaybetti, bir madenci de yaralandı. Ersin Özdoğan'ın cenazesi dün Soma'da toprağa verildi. Salih Ayber'in cenazesi memleketi Ordu'ya, Erdinç Karaveli'nin cenazesi de Zonguldak'ın Kozlu ilçesine gönderildi. Evli ve 2 çocuk babası Erdinç Karaveli, koronavirüs salgını nedeniyle 10 kişinin katıldığı cenaze namazının ardından sabah saatlerinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Çardaş köyünde toprağa verildi.<br>DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-04-12 15:16:50<br>

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