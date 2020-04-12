Zonguldak, yasağın 2'nci gününde sessiz

<br>Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağının ikinci gününde mahalle ve sokaklarda sessizlik sürüyor.<br>İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Zonguldak'ta cadde ve sokaklardaki sessizlik devam ediyor. İl sınırlarının yanı sıra ilçe ve kentin birçok noktasında polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulanıyor. Dün kent genelinde 34 kişiye, yasağa uymadıkları için toplam 108 bin lira para cezası kesildi. Zabıta ekiplerinin de denetimler yaptığı kentte, nöbetçi eczaneler ve ekmek fırınları hizmetlerini sürdürüyor. Vefa Sosyal Destek Grubu da, 112 Acil Servisi arayan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Zonguldak Belediyesi'nden ve camilerden anonslar yapılarak, vatandaşlardan sokağa çıkma yasağına uymaları isteniyor.<br>DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-04-12 11:52:13<br>

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