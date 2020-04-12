Zonguldak'ta 36 saatte 381 bin 600 lira ceza kesildi

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<br>Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 120 kişiye 36 saatte 381 bin 600 lira ceza kesildi.<br>İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak´ta 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağına yönelik kentte polis ekipleri denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde, 36 saatte sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 120 kişiye toplam 381 bin 600 lira ceza kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-04-12 15:43:57<br>

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