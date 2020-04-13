Zonguldak'ta yasağın ardından hareketlilik

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<br>Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA) ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından gün hareketli başladı. Kent merkezinde yoğunluk yaşandı.<br>İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ile birlikte Zonguldak'ta da hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından ilk günde kent merkezinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşların araçlarıyla işe gitmek için yola çıktığı görüldü. Polis ekipleri, kontrol noktasında yaptığı denetimde izin belgesi ve geçerli mazereti olmayanları evine gitmeleri konusunda uyardı. Polis ve jandarma ekiplerinin il ve ilçe sınırlarındaki denetimleri de sürüyor.<br> DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-04-13 11:25:47<br>

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