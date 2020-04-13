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Okul harçlığını “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Erdemir İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi İsmail Kerem Kocatürk okula gidemediği dönemde babasının verdiği harçlıkları biriktirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Okul harçlığını “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Erdemir İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi İsmail Kerem Kocatürk okula gidemediği dönemde babasının verdiği harçlıkları biriktirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi’nde yaşayan Ömer ve Şengül Kocatürk çiftinin 11 yaşındaki çocukları İsmail Kerem Korona virüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesiyle birlikte evde kaldığı günlerde babasından harçlık almaya devam etti. Bu süreçte 80 TL para biriktiren İsmail Kerem harçlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışlamaya karar verdi. İsmail Kerem 20 yaşından küçük olduğu için dışarı çıkamadığından bağış yapması için okul harçlığını Sarıkorkmaz Mahallesi Muhtarı Ali Kocatürk’e teslim etti. İsmail Kerem mahalle Muhtarı Kocatürk ile konuşmasında “Televizyonda Tayyip dedemi gördüm. Herkes bağış yapıyordu, bende bağış yapmak için seni çağırdım. Okul harçlıklarımdan 80 TL biriktirdim. Bu parayı Tayyip dedemin başlattığı ‘Biz bize yeteriz’ kampanyasına bağışlıycaz ” dedi. Sarıkorkmaz Mahallesi Muhtarı Ali Kocatürk’te “Ben bu parayı aldım, TC kimlik numaran ile birlikte ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlayacağım. Ben devletimiz adına sana teşekkür ediyorum. Senin de herkese örnek olmanı istiyorum. Seni yetiştiren anne ve babana da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bende sana bu ortam düzeldiğinde dondurma alıp getireceğim” diye konuştu.
Sarıkorkmaz Mahallesi Muhtarı Ali Kocatürk, İsmail Kerem’ın 80 TL okul harçlığını bu gün kendisi adına ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyası hesabına yatırdı.

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