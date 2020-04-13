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Sokağa çıkma yasağının ardından soluğu nikah salonunda aldılar

İHA

Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından ÇağatayCeyda Şen çifti, Belediye Nikah Salonu'nda kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

Sokağa çıkma yasağının ardından soluğu nikah salonunda aldılar

Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından ÇağatayCeyda Şen çifti, Belediye Nikah Salonu'nda kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.
Geçtiğimiz hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından, Çağatay Şen (30) ve Ceyda Köseoğlu (23) çifti korona virüse inat mutluluğa yelken açtı. ÇağatayCeyda çifti, Belediye Nikah Salonunda evlenerek hayatlarını birleştirdi. Öte yandan, çiftin mutlu gününde aileleri de maske takarak onları yalnız bırakmadı.

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