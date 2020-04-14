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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek

DHA

ZONGULDAK´ta il ve ilçe sınırlarında polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, birbirilerine 1,5 metreden yakın yürüyen kişilere 3 bin 180'er lira para cezası kesileceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı?nın kararıyla il sınırları, Zonguldak Valiliği'nin kararıyla da ilçe sınırlarında araç giriş ve çıkışlarında sınırlamalar getirilen Zonguldak'ta denetimler sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri, oluşturulan kontrol noktalarında seyahat belgesi ve geçerli mazereti olmayan kişilerin kullandığı araçların geçişine izin vermiyor. Bugün sabah saatlerinde...

(Görüntülü) Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek

ZONGULDAK´ta il ve ilçe sınırlarında polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, birbirilerine 1,5 metreden yakın yürüyen kişilere 3 bin 180'er lira para cezası kesileceğini açıkladı.<br>İçişleri Bakanlığı?nın kararıyla il sınırları, Zonguldak Valiliği'nin kararıyla da ilçe sınırlarında araç giriş ve çıkışlarında sınırlamalar getirilen Zonguldak'ta denetimler sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri, oluşturulan kontrol noktalarında seyahat belgesi ve geçerli mazereti olmayan kişilerin kullandığı araçların geçişine izin vermiyor. Bugün sabah saatlerinde merkez ilçe ile Kozlu ilçe sınırında oluşturulan polis kontrol noktasında, uzun araç kuyrukları oluştu. Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde, polis bazı araçların geçişine izin verirken bazılarının da geri gönderdiği görüldü.<br>1,5 METREDEN YAKIN YÜRÜYENLERE 3 BİN 180 LİRA CEZA<br>Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumadan yürüyenlere 3 bin 180 lira para cezası keseceklerini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Turanlı, "Yarın elimize metreyi alacağız. 1,5 metrede iki kişi yan yana görürsek tutanağımızı tutup gereğini yapacağız. Sadece 3 bin 180 lira. Şehir merkezindeki kısıtlı olan cadde ve sokaklarımız normal zamanda bile ihtiyacımızı karşılamakta zorlanmakta iken bugünlerde sağlığımız için gerekli olan sosyal mesafe açısından daha da daralmıştır. Sosyal mesafe esaslarına uymak çabamıza dikkat etmeniz menfaatiniz icabıdır." paylaşımında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak <br>2020-04-14 13:07:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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