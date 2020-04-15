Zonguldak polisinden zeybekli moral

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<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, halka moral vermek için zeybek oynadı.<br>Koronavirüs salgınına yönelik en önde mücadele eden kolluk kuvvetleri, halkın moralini yüksek tutmak için de çabalıyor. Geçen hafta oyun havası oynayarak, halka moral veren polis ekipleri, bu kez zeybek oynadı. Polisevi önünde zeybek oynayan polis memurları, görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak, halka moral vermeye çalıştı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-04-15 09:57:06<br>

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