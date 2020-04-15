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Polis, sosyal mesafeyi koruyarak zeybek oynadı

İHA

Zonguldak'ta sosyal mesafeye dikkat çekmek isteyen polis ekipleri aralıklarla durdurdukları alanda zeybek oynadı. Drone ile havadan da desteklenen klip kısa zamanda büyük ilgi gördü.

Polis, sosyal mesafeyi koruyarak zeybek oynadı

Zonguldak'ta sosyal mesafeye dikkat çekmek isteyen polis ekipleri aralıklarla durdurdukları alanda zeybek oynadı. Drone ile havadan da desteklenen klip kısa zamanda büyük ilgi gördü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Polisevi önünde sosyal mesafeye dikkat çekmek istedi. Evde kalan vatandaşlara da moral vermek isteyen polis ekipleri, belirli mesafe aralıklarıyla zeybek oynamak için önce prova yaptı. Ardından da müzik eşliğinde zeybek oynadı.
Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı da sosyal medya hesabından "Bizim çocuklar kendine yakışanı yaptı. Şeklen mevzuyu bir kez daha anlatmaya çalıştı. Görevimiz efe zeybeğindeki gibi mesafeli yapmak durumundayız. Diyoruz ki bu yaz horon oynamak, halay çekmek istiyorsanız; küçük büyük herkes evde bile efe gibi durun. Sokakta en az zeybek gibi ayrı yürüyün" ifadeleriyle klibi paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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