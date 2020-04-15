Posbıyık Özbek için baş sağlığı diledi

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Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, TürkMetal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek’in vefatını üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi konuya ilişkin yapılan açıklamada:” Sendikal hareketin önemli isimlerinden Erdemir’in özelleştirilmesi süreçlerinde birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz değerli dostum TürkMetal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk Metal Sendikası camiasına başsağlığı diliyorum“ denildi.

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