Zonguldak'taki cezaevlerinden bin 485 kişi tahliye edildi

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Zonguldak'ta cezaevlerinden bin 485 kişi tahliye edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, açık cezaevlerinden olmak üzere toplam bin 485 kişi tahliye edildi. Jandarma ekiplerince alınan güvenlik tedbirlerinin ardından tahliyeler gerçekleştirildi.

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