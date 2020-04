Kdz. Ereğli Belediyesi elektrik üretecek

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, koronavirüsle mücadele ederken belediyenin birçok alanda hizmetlerine devam ettiğini söyledi. Başkan Posbıyık, güneş enerjisi ile elektrik üreteceklerini açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bir yıllık görev süresi içerisinde belediye olarak yaptıkları ve bundan sonraki süreçte hayat geçirmeyi planladıkları projeleri açıkladı.

Başkan Posbıyık, korona virüs salgınını en az zararla atlatmak için Kaymakam İsmail Çorumluoğlu başkanlığında Emniyet, Jandarma, Belediye, hastaneler başta olmak üzere kurumların işbirliği içinde büyük gayretle çalıştıklarını söyledi. Posbıyık, “Sıcak aş gönderdiğimiz sayı her gün artıyor. Bunun yanında gıda kolilerini dağıtmayı sürdürüyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kimseyi evinde aç, açıkta bırakmayacağız. Zabıta ekiplerimiz de 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarıdan ihtiyaç duydukları hizmetleri gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız” dedi.

Başkan Posbıyık, maske üretiminin devam ettiğini, mahallelere dağıtımın ardından köylere ulaştırmak için üretim yaptıklarını söyledi. Üretimin devamı için proje yaptıkları bilgisini veren Posbıyık, bu yıl festival planlamadıklarını açıkladı.



“Kentte disiplini sağladık”

20142019 arasında bir dönem ara verdikten sonra geçen bir yıl içinde Belediyeyi yeniden toparladıklarını ve Ereğli’ye yeniden bir disiplinin geldiğini vurgulayan Posbıyık şunları söyledi: “Belediyede disiplin kalmamıştı. Ereğli’de, şehir hayatında disiplin kalmamıştı. Herkes nüfuz sahibi olmuştu Ereğli’de. Belediye adeta dışarıdan yönetiliyor gibiydi. Herkes kendi havasında, kart basıp para alanlar vardı, işe gelmeyenler vardı. Mali bakımdan çok kötüydük, şu anda borçlarımızı 25 milyona kadar indirdik. Yine vergi ve SSK borçlarını düzenli olarak ödemeye başladık. Bu süreçte büyük bir disiplin getirdik, sadece Belediyeye değil, kente bir disiplin getirdik. Sahilde herkes adaları kapmış balıkçılık yapıyor, öteki yerde başka bir tezgah açmışlar; bunların hepsini temizledik. Tehditler de aldık, tehditlere yüz vermedik. Ama Ereğli’de disiplini sağladık. Bir kentte disiplin yoksa o kentte yaşanmaz, o kentte huzur olmaz. Biz disiplini tam manasıyla Ereğli’de sağladık. Asla da disiplinsiz hareketlere izin vermeyiz, müsaade etmeyiz.”



“Mahallelerde hizmet sürüyor”

Korona virüs ile mücadele ederken bir yandan da belediye hizmetlerinin kesintisi devam ettiğini aktaran Posbıyık, Kdz. Ereğli OSB’nin su ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattıklarını söyledi. Posbıyık konuşmasında “Kendi iş makinelerimiz ve ekiplerimizle birlikte bir çok mahallede 9 bin 180 metre içme suyu hattı yaptık. Su kanalizasyon işleri kapsamında 7 bin 145 metre kanalizasyon ve yağmurlama hattı yaptık. Ereğli’de bazı mahallelerde elektrik kesildiği zaman sularda kesilme olur. Suda bir sıkıntımız yok, arıtma tesisinde bol miktarda suyumuz var. Gülüç’e de su veriyoruz. Bazı mahallelerde pompayla üst noktalara su gönderdiğimiz için elektrik kesintisinde sular da kesiliyordu. Bunu ortadan kaldırmak için harekete geçtik. Elmatepe Mahallesi Osmantepe mevkiine 500 metreküplük su deposu yapıyoruz. Kışla Mahallesi İnallı Sokak’ta 100 metreküplük depo yapımına başlıyoruz. Elmatepe Mahallesi Doruk Sokak’ta 3 bin metre içme suyu ve terfi hattı yapımı bitti. Kestaneci Mahallesi Radar mevkiine 500 metreküplük su deposu yapıyoruz. Elektrik kesildiğinde buralarda sular kesilmemiş olacak. OSB’ye su vermek için Valilikten gelen yazı üzerine çalışmalara başladık. Bakka kapsamında Scada denilen orijinal bir projeye dahil olduk. Yeni bir su sistemini Ereğli’de kuruyoruz” dedi.



"GES ile elektrik üreteceğiz"

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin aylık elektrik tüketim bedelinin yüksek olduğunu ve bunu ortadan kaldırmak için GES ile elektrik üretmeye başlayacaklarını ifade eden Posbıyık sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Güneş Enerji Sistemi ile elektrik üreteceğiz. Sokak aydınlatmaları ve kendi arıtma tesislerimizdeki sistemlere enerji verirken 700800 milyar para ödüyoruz EnerjiSa’ya. Bunun için danışma şirketiyle anlaştık. Yerimizi tespit ettik. 4 Megabaytlık bir enerji sistemi kuruyoruz. Bu tesiste 7 milyon kw’lık elektrik üretimi planlıyoruz. Bu üretimle Belediyenin ödediği 700800 milyar lira kasamızda kalacak ve bunu başka yatırımlara aktaracağız. Artan üretimi de ulusal sisteme bağlanıp satacağız, gelir elde edeceğiz. Tüm fizibilite hazır, yer konusunda, arsa üzerinde bir çalışma yapılıyor. O da bittikten sonra projeye başlayacağız. Kaymakamlıkla anlaşma imzaladık, 8 köye su veriyoruz.”



Ofis yoluna yeni sosyal tesis, AKM’de yenileme

Erdemir Ofis yanında bulunan alana yeni sosyal tesis yapılacağını dile getiren Posbıyık, su ürünleri kooperatifinin bulunduğu tesiside yenileyeceklerini söyledi. Posbıyık açıklamasında şu sözlere yer verdi; “Erdemir ofis yolu üzerinde ki alana sosyal tesis yapılacak. Burada dalgakıran çalışmaları bitti. Sosyal tesiste balık yenilecek ama alkolsüz olacak. Buradaki halı sahayı kaldırıp bir ileriki yeşil sahaya taşıyoruz. Çalışmalarımız şu anda devam ediyor. AKM’de başlattığımız yenileme çalışmaları devam ediyor. Çatılarını yaptık. Sahneyi kırmaya başladık. Devlet operalarının gelebileceği şekilde yapıyoruz. En son teknolojiye göre düzenliyoruz. Opera ve Bale Vakfı’ndan bu işi bilen insanlar geldi, onların önerileri doğrultusunda hareket ediyoruz. Ömerli mahallemizde Kaynarca konutlarının olduğu yere piknik alanı ve bir gazino yapıyoruz. Şu anda bina bitmek üzere. Su ürünleri kooperatifini Ereğli’nin en güzel kafesi olarak yapıyoruz. Bunun projeleri bitti, bütün hazırlıkları yapıldı, modern bir çay bahçesi olacak. Halkın 50 kuruşa çay içebileceği bir tesis olacak. Alan genişletildi, hijyen bir ortamda çok güzel çay bahçesi olacak. Mayıs ayında inşaat ihalesine çıkacağız."



“Yeni mezarlıkta şehit mezarlığı ve cami olacak”

Kdz. Ereğli’de 100 dönümlük alana kurdukları mezarlıkta şehitlik mezarlığı ce cami projesini hayata geçireceklerini belirten Posbıyık”Ereğli’nin en büyük sıkıntılarından biri de mezarlık. Şehir mezarlığında yer kalmadı. Öngörülü bir Belediye Başkanı olarak 15 sene evvel Belen’de 80 dönüm yer aldım. Onun yanında Belen’in de 20 dönüm kendi mezarlığı var. 100 dönümlük mezarlık alanında müthiş bir çalışma sürüyor. Bu mezarlığa bir de Şehitlik Mezarlığı yapıyoruz. İçerisine de bir cami yapılacak. Şimdiden çağrıda bulunuyorum. Cami yapmak isteyen, annesinin, babasının ismini vermek isteyen hayırseverler cami için şimdiden bize müracaat etsinler. Burada bir de aşevi olacak. Her gün aş verilecek. Sadece Ramazan aylarında değil, hayırseverlerden de yardım almak suretiyle her gün aş verilecek” diye konuştu.



Kent Meydanı ve Üniversite kampüsü projesi

Posbıyık diğer projelerle ilgili olarak şu bilgileri verdi; “Eski Terminal alanına yapacağımız Kent Meydanı Projesi bitti. Koronavirüs salgını olmasaydı İstanbul Teknik Üniversitesi’nden profesörler AKM’de bir toplantı yaparak projeyi halkımıza ve ilgili mimarlara anlatacaklardı. Orada halkın, mimarların, basın mensupların ve ilgililerin görüşüne açacaktık. Müthiş bir proje oldu. 40 trilyon civarı bir proje. Bunu mutlaka yapacağız. Belediye olarak bizim de katkımızın olduğu, tüm herkesin el birliği ettiği kampüs projesi bitti. Korona olmasaydı belki temel atılacaktı. Kaymakamımız burası için bağış topluyor. Önderlik yapıyor bize. Bütün siyasi partiler, herkes katkıda bulunuyor. Göztepe Köprüsü’nü yenileyerek geniş bir platforma yapıyoruz. Burada 300 araçlık otopark da olacak. Erdemir’e 3 proje sunduk. İnceliyorlar. Bunlardan hangisini yapacaklarına karar verecekler. Köprünün yan tarafını çelik konstrüksiyonla kapatıp 300 araçlık otopark ortaya çıkarıyoruz. Eski belediye binasının olduğu yer yıkıldı, burasını o vaziyette bırakmışlar. Çok üzüldüm. Gelir gelmez bu projenin üzerinde çalışmaya başladık. Aynı hamamda olduğu gibi buranın üzerinde biz söz sahibi değiliz. Koruma Kurulu, Safranbolu burada söz sahibi. Bunun için çok büyük gayretler sarf ettik. Koruma Kurulu toplantılarına ben de gittim. Tüm üyelerle tek tek görüştük, amacımızın ne olduğunu anlattık. Buraya muhteşem bir şey yapıyoruz. Hamamın olduğu yer camla kaplı. Koruma Kurulu’ndan çıkarttık. Son imzalar atılacak. Ancak salgın nedeniyle toplantılar yapılamadığı için beklemedeyiz. Erdemir’e önerdiğimiz projelerden biri de bu. Yaparlarsa buraya Erdemir Kültür Merkezi ismini verebiliriz. Bizim Pençes Deresi üzerinde stadyuma kadar onaylı projemiz var. Dere üzerinin belli bir bölümünü kapatmak için ihaleye verdik. Duvarlarını yapacaklar. Kapatma daha sonra olacak. Abdi İpekçi Salonu’nu Oyuncak Müzesi yapıyoruz. Bunun için Ankara Üniversitesi’ne gittik, görüşmelerimizi yaptık. Bunun bir de atölyesi olacak. Mado’nun altındaki tuvaleti kaldırıyoruz. Burasını atölye yapıyoruz. Çocuklar gelecek, aletlerle oyuncak üretecekler orada. Tuvaletin de Yaşlılar Gençler Evi’nin dere tarafında inşaatına başladık. İnce işleri kaldı, çok hijyen bir tuvalet yapıyoruz. Trafik düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bazı yollarda genişletme uygulamalarımız var. Göktepe Kantar bölgesine çok güzel düzenleme yaptık. Sahil boyunca ağaçlar diktik. Tohum üretmek için çalışmalarımız devam ediyor. Sera oluşturduk. Diğer tohumların yanı sıra atalarımızdan kalma mısır tohumunu burada üretmeyi ve dağıtmayı planlıyoruz.

İçinde mendirek, cami, marina bulunan sahil dolgu projesi için revizyon çalışmaları devam ediyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.