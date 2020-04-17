Yaralı bulunan karacaya tedavi

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<br>Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde yaralı bulunan ve avcılar tarafından vurulduğu düşünülen karaca, tedavi edildi.<br>Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta avcılar tarafından vurulduğu düşünülen karacayı yaralı buldu. Kan kaybeden karaca, Gökçebey ilçesindeki hayvanat bahçesine götürüldü. Karaca, veteriner hekimlerin yaptığı müdahalelerle iyileşti. Karacayı yaraladığı sanılan avcıların yakalanması için jandarma ve Milli Parklar Doğa Koruma Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-04-17 14:06:38<br>

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