Vali Bektaş, Zonguldak'taki filyasyon çalışmasını anlattı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yüzde 99 ile birinci il olan Zonguldak'taki filyasyon (takipizleme) çalışmalarına ilişkin, "Biz en başından 4 bin 500 civarında bu tip izlediğimiz vaka var. Bunları askere, polise, imama, muhtara ve öğretmene zimmetledik. Yetmedi her gün gidip bakıyoruz" dedi.



Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yeni tip korona virüsle mücadelede, "Yüzde 99 yapılan Zonguldak'ta filyasyon çalışması birinci ildir" açıklamasının ardından Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ilde yapılan filyasyon çalışmasının detaylarını gazetecilere anlattı. Vali Bektaş, "Bir hasta yani hastaneye müracaat etmiş. Test yapıyoruz pozitif çıkıyor. Hemen o olay masaya yatırılıyor. Önce sağlık müdürlüğü ekipleri oturuyor. Hastanın bilgisine başvuruluyor. O arkadaş nerede yaşıyor, yakın temasta oldukları kimseler kimler. Bütün bunlar tespit ediliyor. Arkasından biz bunu yeterli görmüyoruz. Bu tespite göre polisi ve jandarmayı da katıyoruz. Bir de polis ve jandarma bunu sorguluyor. Bir temaslı listesi ortaya çıkarılıyor. O arkadaş eğer pozitif ise evde yaşayanlar da, aynı araçla işe gittiği arkadaşı da pozitiftir öyle bir ihtimal vardır. Yada aynı serviste çalıştığı insanlar da incelenmelidir. Bütün bu eleme ile şüpheli listesi ortaya çıkartılıyor. Biz temaslılar diyoruz. O arkadaşlara sizde bu yoksa da başka belirti yoksa da siz izolasyon altında kalacaksınız. Evde 14 gün kalacaksınız diyoruz" şeklinde açıkladı.



Vali Bektaş, Sağlık Bakanlığının izleme çalışmalarını telefonla yaptığını hatırlatarak "Biz bizzat yapıyoruz. Her gün adamın evine polis yada jandarma gidiyor. Sağlıkçı da gidiyor. Polis ve jandarma rutin ve dikkatli bir şekilde yapıyor. Çünkü Zonguldak hassas bir bölge. Başta rakamlarımız kabarık geldi. Biz en başından 4 bin 500 civarında bu tip izlediğimiz vaka var. Bunları askere, polise, imama, muhtara ve öğretmene zimmetledik. Yetmedi her gün gidip bakıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın sonuçlarını gözleyerek ifade ettiği de bu uygulamanın sonucudur" şeklinde konuştu.

