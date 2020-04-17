Aktar Akbulut bağışıklık sistemini güçlendiren gıda takviyesi üretti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde baba mesleği aktarlığı devam ettiren Vahap Akbulut, vücudun bağışıklık sistemini güçlü tutan Beta Glukan Koenzim Q10 ve Kore Ginsengi içeren takviye edici gıda üretimini gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli ilçesinde baba mesleği aktarlığı devam ettiren Aktar Vahap Akbulut uzun süredir üzerinde çalışmalar yürüttüğü Beta Glukan Koenzim Q10 ve Kore Ginsengi içeren takviye edici gıda üretimini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izin ve ruhsatlarını alarak üretmeye başladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündemi meşgul eden korona virüs salgını ile mücadelede dikkat edilmesi gereken konularda değerlendirmelerde bulunan Aktar Vahap Akbulut, virüslerden korunmanın yolunun öncelikle hijyen kurallarına uymak ve vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlü tutmak olduğunu söyledi. Bağışıklık sistemi güçlü olan bir vücutta virüsün enfekte olamayacağını dile getiren Aktar Akbulut, ürettikleri gıda takviyesinin de bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olduğunu söyledi. Akbulut açıklamasında “Dünyanın ve Türkiye’nin gündemi korona virüs. Aslında daha önceki yıllarda da benzer virüsler söz konusuydu. Şehir kirliliği olsun, hijyen kurallarına az riayet etmemizden dolayı hastalanabiliyoruz. Şu anda ise korona virüs ile mücadele ediyoruz ve bundan nasıl korunabiliriz? Öncelik olarak doğal beslenmeye önem veriyoruz, hijyen kurallarına önem veriyoruz, bunun yanı sıra ne yapabiliriz diye düşünce ve çalışmalarımız oldu. Bizim babadan gelen aktarlık ve şifalı bitkiler mesleğimiz oldu. ‘Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz, nasıl ayakta tutabiliriz?’ den yola çıkarak, çalışmalarımızdan sonra belli bir birikim yaptık. Bunun sonucunda güzel bir ürün yapmaya çalıştık. Beta Glukan Koenzim Q10 ve Kore Ginsengi ana maddeli ve bunun yanı sıra C vitamini B vitaminleri, folik asit, selenyum, çinko içeren bir gıda takviyesi kompleksi ürettik. Bu gıda takviyesinin amacı vücudumuzun bağışıklık sistemini en güçlü seviye de tutmak. Güçlü bir bağışıklık sistemi zaten hastalıklara karşı savaşır. Bizim bu ürün üzerinde çalışmamız virüsten öncesine dayanıyor. Ürünümüz tablet şeklinde. Çalışmalarımızın ardından Gıda ve Tarım Bakanlığından izin ve ruhsatlarımızı alarak piyasaya sunduk. Ürün sıkıştırılmış ekstratlar içeriyor. Tamamen doğaldır ve günlük bir tablet alındığında gün boyu hem bize zindelik verecek hem de vücudumuzu mikrop ve virüslere karşı koruyacaktır. Vatandaşlarımız gerek internet sitelerimizde gerek seçkin aktarlardan ve seçkin eczanelerde ürünümüzü bulabileceklerdir. Memnuniyet garantisi veriyoruz, bir vatandaş ürünümüzü alıp ‘hayır bu benim işime yaramadı’ dediğinde kayıtsız, şartsız ürünü geri alıyoruz. Çünkü biz bu ürün üzerinde çaba sarf ederek, en iyi, en güzel şekilde nasıl olabilir, insanlara nasıl fayda sağlayabiliriz diye düşünerek, sindire sindire ürettik” dedi.

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