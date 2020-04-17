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Ormanlı Belediyesi maske üretip halka dağıtıyor

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, yaklaşık 2 bin 500 nüfusa sahip beldede ürettikleri 11 bin maske ile dezenfektanları vatandaşlara dağıtmayı sürdürüyor.

Ormanlı Belediyesi maske üretip halka dağıtıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, yaklaşık 2 bin 500 nüfusa sahip beldede ürettikleri 11 bin maske ile dezenfektanları vatandaşlara dağıtmayı sürdürüyor.
Ormanlı Belediyesi, geçtiğimiz günlerde tekstil atölyesinde çalışmak üzere Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile belediye binasında dikiş nakış kursu açmıştı. Korona virüs ile mücadele kapsamında kurstan mezun olan 20 kursiyerden 10’u gönüllü olarak belediye binasında maske üretimi gerçekleştiriyor. Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol öncülüğünde gönüllü kadınlar Dikiş Nakış Kursu Öğretmeni Döndü Kulluk gözetiminde yaklaşık 14 günde 11 bin maske üretti. Üretilen maskeler, dezenfektan ile birlikte Ormanlı Belediyesi personeli tarafından kapı kapı dağıtılıyor.

"14 günde 11 bin maske ürettik"
Korona virüs ile mücadele de her zaman Ormanlı halkının yanında olduklarını söyleyen Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, tüm beldeyi dezenfekte ettiklerini, ihtiyaç gördükleri için maske üretimi yapıp halka dağıttıklarını ve üretmeye devam edeceklerini belirtti. Ormanlı’da hiçbir vatandaşın gerek hijyen malzemeleri ve gerekse gıda noktasında hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini, belediye olarak yanlarında olduklarını ifade eden Başol açıklamasında, “Korona virüs ülkemizde baş gösterdiğinden itibaren neler yapabiliriz programına girdik. Öncelikle Ormanlı beldemizi dezenfekte etmekle başladık. Daha sonra baktık ki maske konusunda zorlanacağız. Ormanlı ’da tekstile eleman yetiştirmek amacıyla açtığımız kurs neticesinde alt yapımız mevcuttu. Maske üretim firmasını aradık, Murat Uzun bey bize kumaş verdi. Allah razı olsun ücretsiz verdi. Kumaşlar elimize geçti, ardından halk eğitim merkezi ile iletişime geçtik, daha önce bizim kursiyerlerimizin hocasını çağırdık. Yaklaşık 2 ay önce kursiyerlerimiz mezun olmuşlardı. Dolayısıyla biz 14 gün içerisinde bugün itibari ile 11 bin maske ürettik. Bunun 7 bin civarını vatandaşlarımıza dağıttık. Mahallemizin bir tanesinde yarım bir yer kaldı onunda dağıtımını bugün gerçekleştireceğiz. Tabii ki bunun yanında biz sadece mahallelerimizde değil, köylere de maske tedarik ediyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah devam etmeyi düşünüyoruz. Bir projemiz var hayata geçerse, korona virüs bitene kadar maske üretimine devam edeceğiz. Tabii bu organizasyonda katkısı büyük olanlar var, ben onlara şükran duyuyorum. Ereğli Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu Bey’e, Ereğli AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır’a, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Canan Ayan’a, kursiyerlerimizin başında duran Döndü hocamıza ve burada emek veren bayan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu üretim virüsten kurtulduktan sonra tarihe geçecek” dedi.

"10 kursiyer gönüllü buraya gelerek bizlere yardımcı oldu"
Maske üretimini hassasiyetle yaptıklarını vurgulayan Dikiş Nakış Kursu Öğretmeni Döndü Kulluk, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’un daveti üzerine maske dikmeye başladıklarını ve 14 gün içerisinde 11 bin maske diktiklerini ifade etti. Kulluk şu şekilde konuştu:
“Covid19 olayı gerçekleştikten bu yana başkanımızın talebi üzerine 2 haftadan beri burada çalışmaktayız. Daha öncesinde zaten burada bir kurs vermiştim. Yetiştirdiğim 20 kursiyerimden 10 tanesi gönüllü buraya gelerek bizlere yardımcı oldular. 11 bin tane maske diktik, iki hafta içerisinde. 10 tane gönüllü kursiyerimle bu yola baş koyduk. İstendiği ve talep edildiği sürece de dikmeye devam ediyoruz. Bulunduğumuz ortamı dezenfekte ettik, dışarıdan kimseyi kabul etmedik. Sürekli dezenfektanımız olsun, kolonyamız olsun ellerimizi sürekli yıkayarak ve paketleme aşamasında da son ütülerini vurarak dezenfekteli bir şekilde maskelerimizin hepsini paketleyip, sevgili halkımıza dağıtıyoruz.”

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