Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı, ekipler temizliğe başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı, ekipler temizliğe başladı

İHA

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokaklar boş kaldı. Ekipler ise sabahın erken saatlerinden itibaren başladıkları dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı, ekipler temizliğe başladı

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sokaklar boş kaldı. Ekipler ise sabahın erken saatlerinden itibaren başladıkları dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığı'nca 48 saat süreyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Gece saatlerinden itibaren başlayan kısıtlamayla birlikte vatandaşlar evde kalınca sokaklar boşaldı. Madenci Anıtı'ndan başlayan dezenfekte çalışmaları Fezipaşa Caddesi'ne kadar devam ettirildi. Öte yandan diğer mahallelerde ve caddelerde de gün boyunca dezenfekte çalışmaları sürdü.
Kısıtlama dolayısıyla ekmek üreten fırınlar, ürünlerini servis araçları vasıtasıyla mahallelere taşıyarak sattı. Zabıta ve polis ekipleri kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sıklıkla devriye görevlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık çalışanları ve iyileşen hastayla karşılıklı oynadı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları ve iyileşen hastayla karşılıklı ...
(Görüntülü) Zonguldak'ta sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zonguldak'ta sokaklar boşaldı
Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boşaldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boşaldı
(Görüntülü) Zonguldak'da Sokağa Çıkma yasağı sessizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zonguldak'da Sokağa Çıkma yasağı ...
Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sokaklar boş kaldı
(Görüntülü) Zonguldak, yasağın başlamasıyla sessizliğe büründü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zonguldak, yasağın başlamasıyla ...
Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ...
Gençlik Merkezi yaptıkları siper maskeleri dağıttı
YEREL HABERLER Gençlik Merkezi yaptıkları siper maskeleri dağıttı
Zonguldak, yasağın başlamasıyla sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Zonguldak, yasağın başlamasıyla sessizliğe büründü
(Görüntülü) Zonguldak'ta sokaklar yasak öncesi boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zonguldak'ta sokaklar yasak öncesi boş ...
Zonguldak'ta sokaklar yasak öncesi boş kaldı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sokaklar yasak öncesi boş kaldı
Ormanlı Belediyesi maske üretip halka dağıtıyor
YEREL HABERLER Ormanlı Belediyesi maske üretip halka dağıtıyor
(Görüntülü)Vali Erdoğan: Zonguldak ilçe sınırlarında denetim sürecek
YEREL HABERLER (Görüntülü)Vali Erdoğan: Zonguldak ilçe sınırlarında ...
Zonguldak'a giriş çıkış sınırlandırılmaları uzatıldı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: "Bizim bütün rakamımız 567 iken bunun içerisinde maalesef 137 sağlıkçımız var. Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar"
YEREL HABERLER Zonguldak'a giriş çıkış sınırlandırılmaları ...
Vali Erdoğan: Zonguldak ilçe sınırlarında denetim sürecek
YEREL HABERLER Vali Erdoğan: Zonguldak ilçe sınırlarında denetim ...
Aktar Akbulut bağışıklık sistemini güçlendiren gıda takviyesi üretti
YEREL HABERLER Aktar Akbulut bağışıklık sistemini güçlendiren gıda ...
Vali Bektaş, Zonguldak'taki filyasyon çalışmasını anlattı
YEREL HABERLER Vali Bektaş, Zonguldak'taki filyasyon çalışmasını ...
Gülüç’te başkan Demirtaş kapı kapı maske ve dezenfektan dağıtıyor
YEREL HABERLER Gülüç’te başkan Demirtaş kapı kapı maske ve ...
Belediye mahalle mahalle konser veriyor
YEREL HABERLER Belediye mahalle mahalle konser veriyor
Yasağa saatler kala Zonguldak halkı sokağa akın etti
YEREL HABERLER Yasağa saatler kala Zonguldak halkı sokağa akın etti
İşadamlarından aşevine sefer tası desteği
YEREL HABERLER İşadamlarından aşevine sefer tası desteği
Denetim yapan polislere tatlı ikramı
YEREL HABERLER Denetim yapan polislere tatlı ikramı
Alaplı'da maskeler kapıda teslim ediliyor
YEREL HABERLER Alaplı'da maskeler kapıda teslim ediliyor
Posbıyık, eski cumhurbaşkanı için anma mesajı yayınladı
YEREL HABERLER Posbıyık, eski cumhurbaşkanı için anma mesajı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X