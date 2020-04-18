Zonguldak'ta boş cadde ve sokaklar havadan görüntülendi

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Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması emniyet drone ile havandan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gece 00.00’den itibaren 30 il ve Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Boş kalan cadde ve sokaklar drone ile havadan görüntülendi.

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