Sokakta ekmek satan fırın çalışanları kavga etti

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<br>Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, mahallede karşılaşan iki ayrı ekmek fırınının dağıtım elamanları kavga etti. Kavga mahalle halkının araya girmesiyle sona erdi.<br>Olay, sabah saatlerinde Ereğli Kışla Mahallesi Güzel Yuva Evleri mevkisinde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle mahallelerde ekmek satan iki ayrı fırının dağıtım personelleri, ekmek satma konusu nedeniyle tartıştı. Araçlarından inen çalışanlar, kavga etmeye başladı. Mahalle halkının araya girmesiyle ekmek dağıtıcıları sakinleştirildi. İki çalışan bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE<br>2020-04-19 16:15:37<br>

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