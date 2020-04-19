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Spor Şube Müdürü antrenörlere meydan okudu

İHA

Spor Şube Müdürü antrenörlere meydan okudu

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Gazel Güven, hayatın sporsuz olmadığını göstermek amacıyla antrenörlere meydan okudu.
Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle geçtiğimiz aylarda Gençlik Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından spor müsabakaları iptal etmişti. Müsabakaların iptal edilmesinin ardından spordan uzak kalan antrenör ve sporcular, Bakanlığın evde kal çağrılarına uymaya çalışıyor.
Zonguldak'ta da evlerinde sporu bırakmayan antrenör ve sporcular yeni bir akım başlatarak hayatın sporsuz olmadığı gösterdi. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Gazel Güven, "Sevgili antrenör arkadaşlarım, spor bizim yemek yemek su içmek gibi bir olgu. Ancak bugünlerde içinde bulunduğumuz durumdan dolayı uzak kaldık. Hem hayatımızı sporun içine dahil etmek, hem de biraz eğlenmek amacıyla bir akım başlatıyoruz. Ben bu akımı Metin hocamla beraber başlatmak istiyorum. Ve ona bugün bir ödev veriyorum. 20 tane mekik çekerek en kısa zamanda göndermesini bekliyorum" dedi.
Güven'in başlatmış olduğu akıma Judo Antrenörü Metin Sönmez'de evinde mekik çekerek karşılık verdi. Ardından Sönmez'de diğer antrenör arkadaşlara meydan okuyarak zincir oluşturuldu. Gönderilen videolar Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sayfasında paylaşılarak hayatın sporsuz olmadığı gösterildi.
Genel Müdürü Baykan'dan destek
Öte yandan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'da başlatılan akıma destek vererek, "Bugün üretimlerimiz harika. Spor Şube Müdürümüz Gazel Güven kardeşimiz ve çağrısına uyarak zincir oluşturan antrenörlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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