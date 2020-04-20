Sağlıkçılardan sonra mahallesine maske dağıttı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Topçalı Mahallesi Muhtarı Hasan Aksoy sağlık çalışanlarına yaklaşık 1000 adet siperlik maske vermesinin ardından kendi mahallesinde ki vatandaşlara kapı kapı dolaşıp maske dağıttı.

Topçalı Mahallesi Muhtarı Hasan Aksoy arkadaşları ile bir araya gelerek bir hafta içerisinde yaklaşık 1000 adet siperlik maske üretti. Üretilen maskeleri Ereğli ilçesindeki tüm sağlık kuruluşlarına teslim eden Aksoy, hafta sonu da kendi mahallesindeki vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirdi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve bölgemizde etkili olan korona virüs salgını ile mücadelenin tüm hızıyla sürdüğü şu günlerde herkesin üzerine görevler düştüğünü hatırlatan Aksoy “Bu süreçte cephenin en önünde savaşanlar tabi ki sağlık çalışanlarımız. Bizde arkadaşlarımızla birlikte sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu siperliklerden kendi imkânlarımızla 1000 adet üretip kendilerine teslim ettik. Hafta sonu da mahallemizdeki tüm hanelere temin ettiğimiz koruyucu maskelerin dağıtımını gerçekleştirdik. Ülke olarak bu savaştan her kes birbirine destek olarak, yetkililerin söyledikleri kurallara uyarak başarı ile çıkacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

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