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MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın geçtiğimiz günlerde Zonguldak ile ilgili Pandemi konuları hakkında yaptığı basın toplantısı sonrası yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın geçtiğimiz günlerde Zonguldak ile ilgili Pandemi konuları hakkında yaptığı basın toplantısı sonrası yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın sağlıkçılarla ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Vali Bektaş’ın kendisine yönelik yapılan eleştirileri hak etmediğini dile getiren Çınar açıklamasında şu sözlere yer verdi; “ 2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koranavirüs (Covid19) salgınına karşı mücadelemiz, tüm kesimler tarafından süratle devam ediyor. İlimizde de etkisini fazlasıyla hissettiren salgının getirdiği ekonomik sorunlar ve sosyal felaketlere karşı devletimiz ve milletimiz el ele, omuz omuza vererek krizin etkisini bertaraf etmeye gayret gösteriyor. Bir yandan üretimin durmaması ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması sorunuyla ilgilenen devletimiz, diğer yandan Sağlık Bakanlığımız nezdinde salgının yol açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. Kademeli olarak gerçekleştirilen önlemler ve alınan kararlarla süreci şu ana kadar dünyadaki örneklere nazaran büyük bir başarı ve mümkün olduğunca en az hasarla idare etmenin, buruk da olsa mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşadığımız bu zor günlerde en büyük sorumluluk ve görev başta sağlık çalışanlarımız ile devlet idarecilerimiz olmak üzere, halkımıza bu zor günlerde hizmet sağlayan emniyetinden jandarmasına, gıda üreticilerinden marketlere, belediyelerimizden muhtarlıklarımız v.b. kurum ve kuruluşlar olduğu kadar tüm vatandaşlarımıza da düşmektedir. İlimizin en yüksek mülki amiri olan Valimizin, geçtiğimiz günlerde Pandemi hususunda il genelini değerlendirdiği konuşmasında salgının yayılım hızını en aza indirmek ve hastanelerimizdeki doluluk oranını kontrol altında tutarak sağlık sisteminin zarar görmesine engel olmak için devletimiz aldığı tedbirlere vurgu yaparak, sahada görev yapan tüm sağlık çalışanlarını değil yaşadıkları zor günlerden olsa gerek sorumluluklarını biran unutarak virüsün yayılmasını hızlandıran bazı sağlık çalışanlarımızla ilgili sarf ettiği sözlerin kamuoyunda yanlış anlaşılmasını üzülerek gözlemlemekteyiz. Valimizle göreve geldiği günden bugüne kadar çok sayıda toplantı ve organizasyonda bir araya geldik. Bölgemizin gelişip kalkınması konusunda gecesini gündüzüne kattığına çok defa şahit olduk. Kendisinin yapmış olduğu çalışmaları, özverisini, iş bitirme konusunda ki hassasiyetlerini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden kendisine karşı yapılan sert eleştirileri hiç ama hiç hak etmediğini buradan beyan etmekte fayda görmekteyiz. Hassas ve bir o kadar da kırılgan bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde Sayın Valimiz konunun önemini ve sağlık çalışanlarının ne kadar risk altında olduğunu bir kez daha anlatmak için açıklama yapmak istemiştir. Bu günlerde sağlık çalışanlarımız olduğu kadar mülki amirlerimizin de üstlenmiş oldukları mühim vazifeler neticesinde yaşadıkları yoğun tempo ve stresli ortamdan kaynaklı yanlış anlaşılacak olayların, ifade ve beyanatların dile gelebileceği bir ortam içerisindeyiz. Sayın Valimizin basın açıklamasından sonra bazı kesimler tarafından yapılan haksız ve bazen hadsiz beyanatlarda ortaya çıkan bu durumun tezahürüdür. Valimizde, sağlık çalışanlarımızda başımızın tacıdır. Birbirimize daha fazla destek ve yardımcı olmamız gereken günlerde gerginlik ortamından bir an evvel çıkarak tüm enerjimizi bölgemizde ki ve ülkemizde ki salgın hadisesinin ortaya çıkardığı olumsuz durumun bir an evvel sona erdirilmesine yönelik çalışmalara odaklamamız şarttır. Herkesin görev ve sorumluluğunun farkında olması gereken bir süreçten geçiyoruz. Bu ve benzeri hadiseleri sosyal medya dili ve bakış açısıyla yorumlamak doğru değildir. Bu durum sadece ama sadece gerginliklerin artmasına sebep olacaktır. Farklı düşünce yapılarına sahip olabiliriz ama herkesin haddini bilerek konuşmasının büyük bir erdem olduğunu unutmadan tüm kesimleri aklı selim olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle yaşadığımız zor günlerde büyük bir özveri anlayışı içerisinde görevlerini yerine getirmeye çalışan tüm sağlık çalışanlarımızla bölgemizin salgın etkilerini en az hasarla atlatmasına katkı sağlayacak faaliyetleri planlayarak yürütmeye çalışan devlet idarecilerimize azim ve kararlılıkla sürdürdükleri çalışmalarında muvaffakiyetler dileriz. Allah yar ve yardımcıları olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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