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Sokak sokak gezip konser veriyorlar

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin evinde kalan çocuklar ve aileleri için yollara çıkardığı 'Evde Kal Aşkım Ereğli' canlı müzik aracı, mahallelerde yoğun ilgi görüyor.

Sokak sokak gezip konser veriyorlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi’nin evinde kalan çocuklar ve aileleri için yollara çıkardığı ‘Evde Kal Aşkım Ereğli’ canlı müzik aracı, mahallelerde yoğun ilgi görüyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi’nin korona virüs salgınıyla mücadelenin sürdüğü bu günlerde evde kalan aileleri ve çocukları düşünerek hayata geçirdiği “Sokakta müzik var” çalışması mahallelerde yoğun ilgi görüyor. Sokak sokak bütün mahalleleri dolaşan canlı müzik aracından yükselen şarkılara balkonlardan ve pencerelerden büyük katılım oluyor.
“Evde Kal Aşkım Ereğli” sloganıyla donatılmış, üstü açık müzik aracı, Cuma gününden itibaren Korubaşı TOKİ, Uzunmehmet, Kestaneci, Çavdarlı, Süleymanlar, Orhanlar, YeşiltepeKepez’in bir bölümü, Bağlık Mahallesi’nin bir bölümü ile ana güzergâhlarda ailelere, çocuklara moral oldu.
Balkonlara ve camlara çıkan vatandaşlar müziğe alkış tutarak eşlik ederken, bir yandan da cep telefonlarıyla o anları kaydettiler. Bir süredir evlerinden çıkamayan çocuklar çizgi film kahramanlarının kostümlerini giymiş sanatçıların danslarına eşlik ettiler, eğlendiler.
Bu uygulamadan dolayı Kdz. Ereğli Belediyesi’nin ve Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın sosyal medya hesaplarına çok sayıda teşekkür mesajı geliyor. Uygulamanın 31 mahallede sokak sokak devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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