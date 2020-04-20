Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla atarak durabildi

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ışıklarda kaza yapan araç takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Karayolu istikametinden gelen M.E. hakimiyetindeki 67 NT 451 plakalı araç Çaycuma ışıklı kavşağa gelince direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Tek taraflı maddi hasarlı trafik kazasında sürücü hafif yaralandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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