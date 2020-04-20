Zonguldak'ta polisten 'evde kal' uyarısı

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<br>Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından kent merkezi hareketlendi. Polis ekipleri, anonslarla 'evde kal' çağrısında bulundu<br>Zonguldak´ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından bugün öğle saatlerine doğru, sıcak havanın da etkisiyle kent merkezinde yoğunluk yaşandı. Polis ekipleri, bankalar önünde bekleyen kişileri sosyal mesafe konusunda uyardı. Kentin işlek noktalarından Gazipaşa Caddesi'nde ise polis ekipleri 'evde kal' anonsları yaptı. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK<br>2020-04-20 15:12:36<br>

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