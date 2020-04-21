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Profesörden 'yılanları öldürmeyin' uyarısı BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen: "Kamuoyundaki haberlerde öldürülen yılanlar zararsızdır"

İHA

Profesörden 'yılanları öldürmeyin' uyarısı BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen: "Kamuoyundaki haberlerde öldürülen yılanlar zararsızdır"

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, kamuoyunda öldürülen yılanlarla ilişkili haberlere değinerek "Doğa canlanıyor. Bu canlıların hepsi ülkemiz doğasının biyolojik zenginlikleridir. Hiç birisi korkulacak bir şey veya yok edilmesi gereken bir düşman değildir" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görülen yılanlarla ilgili kamuoyunda yer alan haberleri değerlendiren BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, yılanların öldürülmesine tepki gösterdi. Sözen, "Birkaç gündür basında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yılanların görülmeye başladığı haberlerini mutlulukla izliyoruz. Bahar geldi ve doğa uyanıyor. Kış uykusundaki kurbağalar, semenderler, yılanlar, kertenkeleler, yer sincapları, yedi uyurlar vb pek çok canlı artık uyanıyor ve ekosistemdeki görevlerini sürdürmek üzere aktivite göstermeye başlıyorlar. Doğa bütün coşkusuyla uyanıyor. Bu canlıların hepsi ülkemiz doğasının biyolojik zenginlikleridir. Hiç birisi korkulacak bir şey veya yok edilmesi gereken bir düşman değildir" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'de 60'a yakın yılan türü yaşıyor"
Türkiye'deki 60'a yakın yılan türünden 10 kadarının dünya üzerinde sadece Türkiye'de yaşayan endemik tür olduğunu aktaran Sözen şöyle devam etti:
"Türkiye doğasında 60'a yakın yılan türü yaşamaktadır ve bunlardan 10 kadarı dünya üzerinde sadece ülkemizde yaşayan endemik türlerdir. Hiç bir yılan türü doğrudan insana saldırmaz ve ülkemizdeki yılanların çoğu zehirsizdir. Zehirli olan türlerin 14 tanesi engereklerdir ve zehirli olmalarına rağmen oldukça uysal yılanlardır. Ekosistemde özellikle farelerle beslenerek doğada aşırı çoğalmalarını ve böylece insanlara zarar vermelerini, tarım alanlarına zarar vermelerini, pek çok hastalığı insana bulaştırmalarını engellerler. Bu yüzden insanların karşılaştığı hiç bir yılanı öldürmemesi gerekir."

"Yılanlar konusunda bilinçlenmeliyiz"
Görülen yılanların mutluluk duyulacak bir durum olduğunu aktaran Prof. Dr. Mustafa Sözen, "Maalesef bugünlerde ortaya çıkan yılanlarla ilgili üzüntü verici ve insanları hatalı yönlendiren haberler basında sıkça yer almaya başladı. Örneğin 2 gün önce Mardin'de çok sayıda su yılanının (Natrix tessellata) görüldüğü ve hepsinin mahalleli tarafından öldürüldüğünü okuduk. Daha bugün ise Hakkari'de görülen zararsız bir yılan türü olan Yarısucul yılanın (Natrix natrix) görülmesi "Korkutan görüntü" başlığıyla basında yer aldı. Aynı zamanda insanlarımızı bu konuda yeterince bilgilendirememiş olmamızdan dolayı da ülkem adına üzülüyorum. İnsanlarımıza Biyolojik çeşitliliğimiz, zenginliğimizi çok iyi bir şekilde öğretmeli ve bir yılanın görülmüş olmasının korkulacak bir şey değil, mutluluk duyulacak bir şey olduğu bilincini yerleştirmeliyiz. Bir Yaban hayatı uzmanı olarak bu konudaki görüşümü duyurmak istedim" şeklinde konuştu.

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