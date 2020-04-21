Sağlıkçılar ile buluşan Vali Bektaş, ikinci kez özür diledi

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Dr. Şenol Yavuz, Vali Erdoğan Bektaş'ın sağlık çalışanları ile bir araya gelerek ikinci kez özür dilediğini ifade etti. Yavuz, "Sayın Valimiz, yaptığı açıklamanın yanlış anlaşılmasından dolayı tüm hekimlerden ve sağlık çalışanlarından özür dilediğini; amacının hekimlerin ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu düşürmek değil ve çalışma şevklerini kırmak olmadığını bu salgını hekimlerimizin özverili mücadelesiyle halledebileceğimizi açıklamıştır" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak Valiliği Toplantı Salonu'nda geçen 17 Nisan günü basın toplantısı düzenleyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Bütün rakamımız 567 iken. Bu rakamın içerisinde maalesef 137 sağlıkçımız var. Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Baştan bu tarafa herkes üzerinde duruyor. Her türlü tedbir alınmasına rağmen, sağlıkçılarımız hastalarla olan diyalogları korudular. Ama birbirlerinin diyaloglarında kendilerini korumadılar. Bu konuda da bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olaydır. Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de biz bu gün geri dönüşü konuşacaktık. Bu da gerçekten zor oldu. Aslında sağlıkçılarımız bizim kahramanlarımız. Ön cephede savaşanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyuyorlar" ifadelerine yer verdi.

Bektaş'ın açıklamaları kamuoyunda bir süre sonra tepkiye neden oldu. Bunun üzerine Zonguldak Valiliği, açıklamaların yanlış anlaşıldığını belirterek Vali Erdoğan Bektaş'ın özür dilediğini açıklamasında bulundu.



Vali Bektaş, sağlıkçılar ile bir araya gelip ikinci kez özür diledi

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Dr. Şenol Yavuz, Vali Erdoğan Bektaş'ın sağlıkçılar ile bir araya gelerek ikinci kez özür dilediğini açıkladı. Yavuz, "Sayın Valimizin yaptığı basın açıklamasından sonra bu gün ilimizdeki hekimleri temsilen Zonguldak İl Sağlık Müdürü, Zonguldak hastane başhekimleri ve Tabip Odası Başkanının da bulunduğu Atatürk Devlet Hastanesinde yaptığı toplantıda sözlerinin yanlış anlaşıldığı, kötü bir amacının olmadığını eksikliklerimizi nasıl gidebiliriz şeklinde düşündüğünü bildirdi. Yaptığı açıklamanın yanlış anlaşılmasından dolayı tüm hekimlerden ve sağlık çalışanlarından özür dilediğini amacının hekimlerin ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu düşürmek değil ve çalışma şevklerini kırmak olmadığını bu salgını hekimlerimizin özverili mücadelesiyle halledebileceğimizi açıklamıştır. Bilgilerinize saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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