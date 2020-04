Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, ZBEÜ Bilişim Takımı, ZBEÜ DSC (Developer Student Clubs) ve Zonguldak WTM (Women Techmakers) ortak girişimleri ile IWD’20 Zonguldak (International Women’s Day) etkinliği Youtube üzerinden gerçekleştirilecek.

Etkinlik, 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri WTM Zonguldak Youtube kanalında saat 12.00’da başlayacak. Canlı yayın olarak düzenlenecek etkinlikte bilişim dünyasının önde gelen 13 ismi konuşmacı olarak yer alacak.

Bilişim dünyasının başarılı isimlerini bir araya getiren etkinlik, Google’dan Merve İşler ve Barış Yesugey’in açılış konuşmaları ile başlayacak. Etkinlikte; Optiwisdom’dan Şadi Evren Şeker “Yapay Zekâ ve Veri Madenciliği”, Insider’dan Büşra Şahin “Operasyonel Müşteri Yöneticisi Nedir? Ne Yapar?”, IBM’den Simge Helvacı “10 Tips For Becoming A Successful Software Engineer”, Teknolojide Kadın Derneği’nden Zehra Öney “Covid19 Sonrası Teknolojide İnsan ve Toplum 5.0”, Turkcell’den Caner Canak “Leverage Your Businesses with Artificial Intelligence”, Udemy’den Eğitmen Murat Yücedağ “Yazılımda Üniversite Süreci”, QNB Finansbank’tan Büşra Fenerci “Applied Analytics with Data Mining”, Flavo’dan Deniz Vural Pehlevan “Türkiye’de Bağımsız Oyun Geliştiricisi Olmak”, Doğuş Teknoloji’den Burak Selim Şenyurt “Bugün, Yarınların İçin Ne Yapacaksın?”, XOGO ve Microsoft’tan Daron Yöndem “Implementing AI Into Your Apps Without Learning AI” ve buck.ai’den Merve Noyan “Conversational AI” konu başlıklarıyla en yeni teknik ve teknolojiler hakkında katılımcıları bilgilendirecekler.

Aynı zamanda etkinlikte 10 kişiye Udemy platformu üzerinden 30 TL değerindeki dilediği kurs çekiliş ile hediye edilecek. Etkinlik ve çekiliş hakkındaki detayları Instagram ve Twitter üzerinden @zbeubilisim, @zbeudsc, @wtmzonguldak hesaplarından takip edilebilecek.

