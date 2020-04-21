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Başkan Posbıyık "İstiklal Marşı için 21.00’da buluşalım”

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23 Nisan günü akşamı saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı birlikte söylemek için Ereğli halkına çağrıda bulundu.

Başkan Posbıyık "İstiklal Marşı için 21.00’da buluşalım”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23 Nisan günü akşamı saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı birlikte söylemek için Ereğli halkına çağrıda bulundu.
Atatürk’e sevgimizin ışıkları gökyüzünde parlasın
Başkan Posbıyık mesajında şu ifadelere yer verdi: “Haydi #AşkımEreğli! 23 Nisan akşamı 21.00’de evlerimizin balkonlarında, pencerelerinde buluşup coşkuyla İstiklal Marşımızı söyleyelim. Evet bu büyük bayramı bu kez meydanlarda kutlayamıyoruz ama yüreklerimizin coşkusu bir olup büyüyecek. Cep telefonlarımızın ışığı açık olsun. Atatürk’e sevgimizin ışıkları gökyüzünde parlasın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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