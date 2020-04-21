Başkan Posbıyık "İstiklal Marşı için 21.00’da buluşalım”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23 Nisan günü akşamı saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı birlikte söylemek için Ereğli halkına çağrıda bulundu.

Atatürk’e sevgimizin ışıkları gökyüzünde parlasın

Başkan Posbıyık mesajında şu ifadelere yer verdi: “Haydi #AşkımEreğli! 23 Nisan akşamı 21.00’de evlerimizin balkonlarında, pencerelerinde buluşup coşkuyla İstiklal Marşımızı söyleyelim. Evet bu büyük bayramı bu kez meydanlarda kutlayamıyoruz ama yüreklerimizin coşkusu bir olup büyüyecek. Cep telefonlarımızın ışığı açık olsun. Atatürk’e sevgimizin ışıkları gökyüzünde parlasın” dedi.

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