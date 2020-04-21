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Eren Enerji'den hayat kurtaran bağış

İHA

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş., yeni tip koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip cihazları temin ederek Atatürk Devlet Hastanesi yönetimine teslim etti. Hastane başhekimi Dr. Hasan TOsun, "Çok samimiyetimle Eren Enerji'ye ve Zonguldak halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Eren Enerji'den hayat kurtaran bağış

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş., yeni tip koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip cihazları temin ederek Atatürk Devlet Hastanesi yönetimine teslim etti. Hastane başhekimi Dr. Hasan TOsun, "Çok samimiyetimle Eren Enerji'ye ve Zonguldak halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Yeni tip koronavirüs vakalarının akciğer hastalıklarının ağırlıklı olduğu Zonguldak'ta artış gösterdi. Koronavirüsle mücadele eden Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayati öneme sahip cihazların temini Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından sağlandı. Yoğun bakım dışındaki koronavirüs tespit edilen hastalarda kullanılmak üzere mobil diyaliz su sistemini temin eden Eren Enerji, 10 adet yüksek basınçlı nazal oksijen cihazının da teminini kısa sürede yaparak Atatürk Devlet Hastanesi yönetimine teslim etti.
Koronavirüsle mücadelede katkılarından dolayı Zonguldak halkı adına Eren Enerji firmasına teşekkür eden Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Tosun, şu ifadelere yer verdi:
"Biz ilk önce Emir Eren ile iletişime geçtik. Son derece duyarlı birisi. İlk önce onlardan mobil diyaliz su sistemi istedik. Yoğun bakım dışında Covid19'lu hastaları almak önemliydi. Virüsü yoğun bakıma bulaştırmamak için bizim için önemliydi. Bir adet hemen gereğini yerine getirdiler. Daha sonra gelişen tedavi protokollerine göre mekanik ventilatör yerine yüksek basınçlı nazal oksijen cihazının koronavirüslü hastaların takibinde daha başarılı olduğu Sağlık Bakanlığı algoritmasına da girdi. Yeni protokole göre bu cihaz ile hastayı entübe etmiyorsunuz. Yani boğazından hortum salmıyorsunuz. Bildiğiniz burundan hastaya yüksek basınçlı oksijen veriyorsunuz. Oksijen değerleri düşen hastalarda hayati öneme haiz bir cihazdı. Eskiden mekanik ventilatör bağlamak uygun deniliyordu. Ancak bu yeni cihaz bakanlık algoritmasına da girdi. Zonguldak için hayati öneme haizdi. Bunu da Emir Eren beye ilettik. Çok hızlı sürede bize bu cihazlardan 10 adet temin ettiler. Bu cihazlardan 3'ünü kurduk, kalanınını da kısa sürede kuracağız. Bu cihazların normal şartlarda temini 12 ay gibi bir sürede gerçekleşebiliyordu. En son aşamada Mehmet Eren bey de Sayın Vali beye ulaşmış. Zonguldak Valisi Sayın Erdoğan Bektaş'ın da onayı ile 10 adet yüksek basınçlı nazal oksijenli cihazı bağışlanmıştır. Çok samimiyetimle Eren Enerji'ye Zonguldak halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum."
Öte yandan Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. firması sosyal sorumluluk projesi kapsamında önceki yıllarda Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin tadilatını da gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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