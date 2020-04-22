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Koronavirüsten kurtulan madenci: Meslektaşlarım kendilerini korusun

DHA

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta maden işçisi Erkut Eren (42), 15 gün süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenen ilk madenci oldu. Madenci arkadaşlarını kendilerini koruması için uyaran Eren, "Biz madenciler yer altında özellikle toza maruz kaldığımız için her ne kadar kontrollerimiz yapılsa da arkadaşlarıma bilhassa dikkat etmelerini tavsiye ediyorum" dedi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan 14 yıllık maden işçisi Erkut Eren, 5 Nisan'da baş ağrısı ve halsizliğin yanı sıra koku ve tat alma duyusunu kaybedince Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu....

Koronavirüsten kurtulan madenci: Meslektaşlarım kendilerini korusun

<br>Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta maden işçisi Erkut Eren (42), 15 gün süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenen ilk madenci oldu. Madenci arkadaşlarını kendilerini koruması için uyaran Eren, "Biz madenciler yer altında özellikle toza maruz kaldığımız için her ne kadar kontrollerimiz yapılsa da arkadaşlarıma bilhassa dikkat etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.<br>Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan 14 yıllık maden işçisi Erkut Eren, 5 Nisan'da baş ağrısı ve halsizliğin yanı sıra koku ve tat alma duyusunu kaybedince Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Kentte taş kömürü madenleri nedeniyle işçilerin yaşadığı akciğer rahatsızlıklarının tedavisi için 1939 yılında kurulan hastanede tedavisine başlanan Eren'de, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Doktorların ve diğer sağlık personelinin büyük mücadelesiyle tedavi edilen Eren, 15'inci günde sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.<br>Evinde kendisini odada izole eden ve 14 gün karantinada kalacak olan Erkut Eren, yaşadığı süreci anlattı. İlk olarak şiddetli baş ağrısı ve halsizlik semptomlarını yaşamaya başladığını belirten Erkut Eren, "3 gün böyle seyretti semptomlar. Ben mevsimlik grip, diye düşünerek aldığım ilaçlarla semptomları gidermeye çalıştım. Bir nebze gider gibi oldu ama 5 Nisan günü koku ve tat alma duyumun kaybolduğunu anladım. Bir aksilik olduğunu sezinleyince hastaneye başvurdum" diye konuştu. <br>'HİÇBİR ZAMAN UMUTSUZLUĞA KAPILMADIM'<br>Muayenede doktorunun film ve tomografi sonucunu görünce şüphelenerek hastaneye yatışını yaptığını belirten Eren, şöyle konuştu: <br>"Tedavimiz Türkiye'de genel olarak uygulanan 5 günlük algoritma olduğu söylendi. Günlük aldığım serumlarım vardı. Hastanede yatışımın ilk günü çok sıkıntılı geçti. Semptomlar iyice artmıştı. Göğüs bölgesinde yanma ve acı çok fazlaydı. Baş ağrısı dayanılmaz bir şekildeydi. Devamında öksürük ve acı bir hafta devam etti. Ateşim hiç olmadı. Hiçbir zaman bir umutsuzluğa kapılmadım. Bu hastalığın bize Allah tarafından verildiğini biliyoruz. Hastalığı veren Rabbimiz şifamızı da verir ümidiyle hastanedeki tedavimizi gördük. Allah'ın izni ve doktorlarımızın emekleriyle, hemşire ve diğer sağlık personellerine teşekkür ediyorum. Hepsi dört dörtlük, hastanelerimiz de. Türkiye'deki sağlık sistemimizin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sonrasındaki hafta başka bir ilaç ile vücuttaki enfeksiyonu azaltmak için tedaviye devam edildi. 14 gün tamamladım ve 15'inci günde taburcu oldum. Sağlık çalışanlarından Allah razı olsun."<br>MADEN İŞÇİLERİNE SESLENDİ <br>Erkut Eren, maden işçilerinin risk altında olduğunu, tüm meslektaşlarının kendisini koruması gerektiğini söyledi. Semptomları fark etmeleri halinde sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini anlatan Eren, "İş arkadaşlarıma özellikle sesleniyorum. Biz madenciler yer altında özellikle toza maruz kaldığımız için her ne kadar kontrollerimiz yapılsa da arkadaşlarıma bilhassa dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Bizim meslek hastalığımız zamanla bir miktar mutlaka oluşuyor. Boyutlar belki büyüse de oluşuyor. Sigara çok tehlikeli. Ben 6 yıldan beri kullanmıyorum. Şiddetle bırakmalarını tavsiye ediyorum. İş arkadaşlarım ve herkese sesleniyorum. Bu zamanda biraz daha kendilerini dinlesinler. Ateş, halsizlik, tat almama bunlar çok önemli. Bu hastalığın belirtileri olarak bu 3'ü kabul edilebilir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN<br>2020-04-22 10:18:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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